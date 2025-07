El Pacte de les Alcaldies d'Europa reajusta els objectius contra el canvi climàtic

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

El Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia ha reajustat els objectius per lluitar contra el canvi climàtic. De les mesures per mitigar-ne als efectes que es van començar a impulsar el 2010 s'ha passat a accions per adaptar-se a l'increment de les temperatures, un cop s'ha constatat que ja són una realitat i que Europa serà la zona del planeta on pujaran més.

Fins aquest divendres se celebra a Tarragona la trobada estatal del Pacte de les Alcaldies, amb la presència de més d'un centenar d'inscrits de localitats de diferents comunitats autònomes. Aquest dijous hi ha participat el director general pel Clima de la Comissió Europea, Bruno Mola, que ha destacat el paper de les ciutats en la descarbonització.

Mola ha valorat positivament la reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle en un 37% a Europa respecte els nivells de 1990 i ha remarcat que l'objectiu per al 2030 és arribar al 55%. «Estem en el bon camí», ha assegurat. El director general pel Clima ha manifestat que «la descarbonització i l'adaptació estan ben ancorades al programa polític de la Comissió Europea» i que «no hi pot haver transició ecològica sense una indústria europea neta i descarbonitzada».

Pel que fa al paper de les administracions locals, ha subratllat que el 75% de la població del continent viu en ciutats i que el nou programa polític fixa com a objectius «la inclusió social, la mobilitat, el clima i medi ambient, l'habitatge i la seguretat». Finalment, pel què fa al futur, ha exposat que les ciutats han d'assumir la transició ecològica «més com un imperatiu pràctic que no pas com un imperatiu moral».

Accions a Tarragona

El Pacte de les Alcaldies compta amb més de 12.000 municipis adherits a nivell europeu. D'aquests, 3.076 són a l'Estat. Tot i això, uns 1.100 no han complert amb els compromisos adquirits anys enrere o no els han renovat. Des de l'oficina estatal s'ha presentat una estratègia per tal de «refrescar» les ciutats en un context d'increment de temperatures, a partir d'impulsar accions vinculades amb la natura -corredors amb ombres i zones amb aigua-, el disseny urbà intel·ligent, la bona governança i el foment que les comunitats treballin conjuntament per donar suport a col·lectius vulnerables -essencialment gent gran i infants-.

En el cas de la Diputació de Tarragona, la diputada delegada de Transició Ecològica de l'ens, Carme Ferrer, ha destacat que han invertit 830.000 euros en redactar 182 plans d'acció. Des del 2010 l'organisme ha dut a terme 4.364 accions de mitigació en col·laboració amb els municipis. Les principals han estat la instal·lació de plaques fotovoltaiques, la substitució de l'enllumenat per punts més eficients i la instal·lació d'estacions de recàrrega per a vehicles elèctrics. Ferrer també ha destacat que en els darrers temps han percebut un increment de l'interès dels ajuntaments per aconseguir finançament per crear refugis climàtics.