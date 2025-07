Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El vestíbul de l’antic Banc d’Espanya de Tarragona es converteix des d’aquest dijous fins diumenge dia 6 en un espai de reflexió sobre la identitat, el temps i el progrés social amb Quant dura la meva vida? Quant tarda el progrés?. Es tracta d’una nova instal·lació expandida de l’artista SiiGii que forma part de la programació de Mèdol, el Centre d’Arts Contemporànies de Tarragona.

L’obra presenta dues figures transgènere que habiten un gran rellotge, una escultura que pren vida a través de performances en viu. Durant aquestes accions, el públic podrà accedir al vestíbul del Banc d’Espanya i observar també un tercer personatge: una figura d’edat avançada que seu a la zona de les oficines, simbolitzant el pas del temps, la memòria, la resistència al canvi i la lentitud amb què avancen els canvis.

La reconeguda artista SiiGii a nivell internacional vol posar en evidència amb aquesta proposta l’angoixa que pateix el col·lectiu trans davant la lentitud amb què avança el reconeixement dels seus drets, tant des del punt de vista legal com d’acceptació social. L’obra planteja preguntes obertes sobre el progrés, la visibilitat i la fragilitat de les vides trans en un món que sovint les exclou o les instrumentalitza.

«El reconeixement als drets de les persones avança molt lentament, encara hi ha moltes persones a qui el col·lectiu trans els genera rebuig. Queda molta feina per fer», explica SiiGii.

La programació de Mèdol vincula creació contemporània, crítica social i reflexió col·lectiva. «Apostar per artistes com SiiGii és fer-ho per una cultura que no només emociona, sinó que interpel·la i remou. Avui donem a casa nostra el reconeixement que es mereix a una artista ja consolidada. Aquesta instal·lació, creada per a l’ocasió, ens convida a mirar-nos com a societat i a qüestionar-nos quin lloc oferim a les identitats dissidents», ha destacat la consellera de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos. «Amb la instal·lació de SiiGii obrim el Banc d’Espanya no només físicament, sinó simbòlicament, com a lloc de debat, reivindicació i visibilització de realitats que encara avui són objecte de discriminació i silenci», ha conclòs Ramos.

Per al director de Mèdol, Vicent Fibla, aquesta proposta «encaixa plenament amb la missió del centre de fer de l’art contemporani un espai actiu de reflexió i transformació».

SiiGii viu entre el Camp de Tarragona i Nova York, i combina formació en disseny de moda a BAU (Barcelona) amb una trajectòria vinculada a la dansa contemporània. Treballa des de la intersecció entre cos, escultura, actitud i art, explorant temes com la curació, l’escapisme i la transformació personal, sempre des d’una mirada que desafia els límits imposats pel gènere i el sistema. La seva obra s’ha exposat a The Hole Gallery i The Other Art Fair by Saatchi (Nova York), així com a la Newchild Gallery (Anvers, Bèlgica), i ha estat reconeguda per publicacions com Artnet, Dezeen, ¡Hola! o Neo2. La seva versatilitat l’ha portadi a col·laborar amb figures disruptives en l’àmbit de la moda i l’art contemporani, des de desfilar per Balenciaga el 2024 fins a aparèixer a les pàgines d’Architectural Digest o Elle Decor, entre altres.