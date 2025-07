El Govern proposa que el nou CUAP de Tarragona s’ubiqui en un solar al costat de Joan XXIII

Publicat per Oriol Castro Creat: Actualitzat:

El Govern de la Generalitat proposa que el nou i primer centre d’urgència d’atenció primària (CUAP) a Tarragona s’ubiqui en un solar al costat de Joan XXIII. Segons ha pogut saber el Diari Més, les dues finques on es projecta el centre són a l’entorn del carrer de l’Arquebisbe Josep Pont i Gol, a tocar de la Guàrdia Urbana i del Centre Penitenciari Obert.

«Tenim identificada la necessitat del CUAP a la ciutat. S’està treballant en el pla funcional. Ens falta localitzar un terreny», va explicar ahir Olga Pané, consellera de Salut, en una visita a l’Hospital Joan XXIII. La ubicació definitiva encara s’ha de definir en les taules de treball tècniques.

Tarragona és l’única capital de província sense aquest equipament. La gerent de la Regió Sanitària Camp de Tarragona i directora dels Serveis Territorials de Salut a Tarragona, Marta Milà, va dir que es preveu tenir el projecte enllestit enguany i que el CUAP es construeixi en un termini de «tres o quatre anys».

Si finalment s’ubiqués a l’entorn de l’hospital, una de les situacions sobre la taula és que s’hi traslladés allí el CAP Tàrraco i ampliar el Sociosanitari Francolí. Ara bé, les urgències s’aglutinarien en un mateix barri. Amb tot, encara s’ha de concretar i l’Ajuntament, que jugarà un paper important, hi ha de dir la seva.

A La Granja no

El que sí està clar és que el nou CUAP no serà una ampliació del CAP La Granja. «Serà un edifici de nova construcció. S’està fent l’anàlisi tècnic amb el moviment de població. Juntament amb l’Ajuntament, hem de decidir l’ubicació», va dir Milà.

La consellera Pané va aprofitar la seva visita per a reunir-se amb l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales. Durant la trobada, els dirigents van tractar el possible trasllat del CAP Jaume I a l’aparcament de Francesc Bastos. Un dels diferents aspectes a concretar és el manteniment del prop de 200 places d’abonats al pàrquing que hi ha actualment.

Més enllà, Viñuales també va reclamar a la responsable de Salut disposar d’una càmera hiperbàrica a l’Hospital Joan XXIII. Es tracta d’una demanda de fa anys. La ciutat argumenta que la proximitat amb el Port i les indústries químiques i el risc d’accident justifica aquesta necessitat.

Fora barracons

A més, l’alcalde va demanar a Pané que es busqui un espai definitiu a l’Unitat Docent de l’hospital. Des de fa anys, aquesta àrea està en uns barracons que havien de ser provisionals. Per últim, Viñuales i la consellera de Salut van tractar la possibilitat de fer a Joan XXIII un espai de Temps de cures. L’Ajuntament considera útil que pacients i visitants puguin deixar els infants una estona mentre són a l’hospital. L’espai s’hauria d’incloure al projecte final.