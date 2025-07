Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Sergio i Javier, els famosos germans Torres, i amb ells les tres Estrelles Michelín del seu restaurant Cuina Hermanos Torres de Barcelona, desembarquen aquest cap de setmana a la plaça Corsini de Tarragona al capdavant del jurat de la V edició dels prestigiosos Premis Lladonosa.

Juntament als germans Torres hi haurà Pep Moreno, també Estrella Michelín per la seva recerca de l’excel·lència gastronòmica, i el propi Josep Lladonosa, xef, formador i historiador català, figura cabdal de la cultura culinària mediterrània que continua al peu del canó als seus 87 anys. Està previst que els germans Torres facin una visita al Mercat Central sobre les 10.00h del matí.

Des de dissabte a les 9.00h, l'entorn del Mercat Central es convertirà en una cuina gegant per triar els millors estudiants de tot Catalunya i Andorra en un format de concurs presencial en directe. Aquesta V edició dels Premis Gastronòmics Josep Lladonosa torna a lliurar un guardó específic per promoure la inclusió de les persones més desafavorides. El diumenge al matí se celebra la final del Premi Social ‘Josep Luís Rull’, coorganitzat per la Diputació de Tarragona, una gran oportunitat per totes les fundacions i entitats socials de Catalunya amb formació de gastronomia en el seu programa d'estudis.

Un total de 20 alumnes, deu de Cuina (sis de Tarragona i quatre de Barcelona) i deu de Sala (quatre de Tarragona i sis de Barcelona) mostraran les seves habilitats davant dels mestres del jurat.

Programació

La programació del cap de setmana a plaça Corsini arrenca dissabte, també a les 9.00h del matí, amb la semifinal «professional» de cuina i sala dels millors alumnes de les escoles d’Hostaleria i Turisme de Tarragona, Lleida i Andorra. Hi participen 14 alumnes, prèviament seleccionats, set de cuina (dos de Tarragona, dos de Lleida i tres d'Andorra) i set de sala (quatre de Tarragona, concretament de Tortosa, y tres d'Andorra). Gairebé 40 estudiants de tot Catalunya i Andorra aspiren a entrar a la gran final del 14 de maig al Palau de Pedralbes.

Dissabte a la tarda serà el torn de dues exhibicions gastronòmiques a càrrec dels xefs Pep Moreno i Jordi Parés, i d’una exhibició de cocteleria de la mà d’Adrià de la Rosa. Tota la recaptació per venda de tiquets de beguda i degustacions gastronòmiques anirà destinada íntegrament al Banc d’Aliments de les comarques de Tarragona.