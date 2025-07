ECP planteja aplicar fins a 8 euros de recàrrec municipal als creuers de pas i 4 euros als pisos turístics

Imatge d’arxiu de creueristes esperant a la plaça de la Unesco per pujar a un autobús per fer el trajecte fins a la terminal de creuers.Diari Més

Publicat per John Bugarin

El grup municipal d’En Comú Podem ho té clar: l’Ajuntament de Tarragona ha d’aplicar el seu propi recàrrec municipal a la taxa turística i, a més, ha de posar els creuers de pas i els habitatges d’ús turístic en el centre de la diana.

El portaveu d’ECP, Jordi Collado, instava ahir el govern a «negociar» un cànon que es presenta com una nova «font d’ingressos» per a la ciutat, ja que el 100% de la recaptació aniria a parar a les arques municipals. El conseller assegurava que, amb la seva proposta, el consistori podria ingressar «entre 2,5 i 4,5 milions d’euros».

Per al 2025, plantegen «una taxa sensata i tranquil·la, que no compliqui la vida ni als càmpings ni als hotels, que realment no són un problema; però qüestioni els creuers i els pisos turístics». ECP suggereix que, a partir de l’1 de juny, es comenci a cobrar un euro als hotels i càmpings de quatre estrelles o inferior categoria, però no s’apliqui cap recàrrec als de cinc estrelles i de luxe. En canvi, aposten perquè la tarifa municipal sigui de quatre euros per als creuers i els habitatges d’ús turístic.

De cara al 2026, proposen incrementar les tarifes. Això sí, diferenciant preus per temporades i per codi postal. «Això ens permet treballar com volem que sigui el nostre turisme i programar com s’ha de desenvolupar la ciutat, no només per la via urbanística sinó també per la fiscal».

En aquest sentit, aposten per apujar el recàrrec municipal fins als vuit euros als creuers que s’estiguin menys de 12 hores, perquè són «més contaminants» i no generen un gran impacte econòmic. Per tant, sumant els sis euros de la nova taxa turística, els passatgers d’aquests vaixells podrien arribar a pagar 14 euros.

«La recaptació total estaria al voltant del 10% del que s’ingressa amb l’IBI», assegurava Collado. Amb aquests nous ingressos es plantejaria la possibilitat d’abaixar la resta de taxes i impostos per al 2026. «Ara que tenim els comptes estabilitzats, seria bon moment per obrir aquest debat», afirmava el portaveu d’ECP. «La ciutat no només pot viure de l’IBI, l’ICIO o els impostos de circulació. Hem de viure d’altres activitats econòmiques», deia.