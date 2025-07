La companyia tarragonina Àkrida Produccions estrena ‘El noi de la mare’

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Àkrida Produccions estrena aquest divendres El noi de la mare a la Sala Trono de Tarragona, amb gairebé totes les entrades venudes. Es tracta del primer espectacle de sala de la companyia, integrada per joves de la ciutat.

Farners Rubio i Óscar Balanyà es posen a la pell d’una dotzena de personatges en una història que homenatja a totes les àvies. La funció també es representarà amb un doble passi el dissabte i diumenge, 5 i 6 d’abril.

El programador de la Trono, Joan Negrié, ha afirmat que és un «dia molt especial» per la cultura tarragonina i les arts escèniques perquè neix una companyia amb un full de ruta «que és una meravella» i ha destacat que «són el relleu generacional» dels que fa anys que treballen al sector.

L’obra de El noi de la mare explica la vida de la Isidra, una dona que pateix demència senil. En l’argument, el seu net intenta reconstruir la seva història per complir amb les seves últimes voluntats. Óscar Balanyà i Farners Rubio, encarregats de la dramatúrgia conjuntament amb Marc Pinyol, han explicat que tots dos pugen a l’escenari per interpretar una dotzena de personatges. «L’àvia i el net són els personatges amb més pes, hi ha d’altres que ens els passem perquè fluctuen per l’espai i, això, ha suposat creéssim molt juntes per decidir com parlen i es mouen», han explicat els artistes.

«És una ficció sobre una experiència pròpia, la meva àvia tenia demència senil, va morir el 2020, tot i que no va morir de covid, sí que van afectar-la totes les restriccions», ha comentat Balanyà, qui ha afegit que volia crear un projecte sigui ella i alhora que fos un projecte de «totes» i universalitzant la història de la seva àvia. «Tots els membres de l’equip han estat implicats en la part poètica de l’espectacle i la majoria s’estrena amb els seus rols», ha dit. Així mateix, ha subratllat que estrenar l’espectacle a la Trono és una «oportunitat». «Des del principi, han confiat, sense saber sobre que anava l’espectacle», ha afirmat.

Doble passi el 5 i 6 d’abril

A banda de l’estrena d’aquest divendres, la Trono ha programat una doble sessió de la funció el dissabte a les 18 h i a les 20 h i el diumenge a les 12 h i 18 h. «És un indicador molt important que hàgim omplert cinc funcions perquè feia molt temps que Tarragona no tenia producció de teatre local, que no hi havia companyia professional que estrenés a casa nostra. Hi ha públic tarragoní que té ganes de veure gent de Tarragona damunt de l’escenari», ha reivindicat Negrié.

De fet, la companyia Àkrida Produccions s’ha creat recentment i està formada per íntegrament per joves de la ciutat. «Ens coneixem de la Mostra de Teatre, Tornavís Teatre o (H)istronics o el FITT també ens va unir molt», ha indicat Rubio. A més, des de la Trono remarquen que són de les poques companyies joves professionals de la ciutat. Preguntats sobre si són el relleu del sector al territori, Rubio ha asseverat que volen ser-ho: «ens sentim a casa, hem après moltes coses de la Trono, amb Tornavís Teatre vam començar fa molts anys amb el FITT i gràcies a la Trono hem vist molt de teatre».

El futur de la companyia

Rubio ha explicat que volen representar l’espectacle en altres teatres i que la producció rodi. També ha avançat que treballen en un altre projecte, concretament amb una comèdia, i que l’objectiu de la nova companyia és seguir creant. «És important que entrin dins del circuit teatral català i que passin aquest tipus de coses més enllà del Llobregat, del centralisme de Barcelona i de l’impuls que ha fet Girona darrerament, està bé que a Tarragona això també passi», ha tancat Negrié.