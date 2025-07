Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

La maquinària pesada ha començat a treballar aquest dijous en l'enderrocament de la plataforma del Miracle de Tarragona, després dels treballs previs de retirada del mobiliari urbà i altres elements presents a la zona. Està previst que les obres s'allarguin un màxim de cinc mesos, quatre dels quals es destinaran a l'enderrocament de la infraestructura.

Part de la runa que s'extregui -ciment i ferro- serà revaloritzada per a altres projectes, segons el director de construcció de Vallès Grup, Héctor Gutiérrez. El conseller de Medi Ambient Guillermo García ha qualificat el dia «d'històric» i ha apuntat que es continua treballant en el projecte de renaturalització de la platja per «fer un canvi de paradigma» i recuperar espais naturals.

Una màquina treballa en l'enderrocament de la plataforma del Miracle de Tarragona, aquest dijous.ACN

La demolició de la plataforma del Miracle, tancada des del 2013, s'ha iniciat aquest dijous amb l'arribada de les màquines retroexcavadores, que han començat a treballar en la retirada de les bigues de la superestructura de formigó. En total, es retiraran 12.000 tones de formigó. La previsió és que les obres s'allarguin un màxim de cinc mesos amb una inversió de 4,2 milions d'euros en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat pels Fons Next Generation de la Unió Europea.

Part de la runa que s'extregui d'aquesta obra serà revaloritzada i s'utilitzarà per a altres projectes constructius, tal com ha assenyalat el director de construcció de Vallès Grup, Héctor Gutiérrez. Per aquesta tasca, es preveu la intervenció d'entre tres i quatre de grans màquines i entre sis i set camions banyera per transportar aquests elements.

La transformació del conegut popularment com a «mamotreto» es farà en diferents fases; en primer lloc es demolirà la infraestructura, mentre que a posteriori s'executarà la renaturalització de l'espai amb la recuperació del sistema dunar, la creació de zones verdes de transició i el disseny i millora d'itineraris de pas. Per tot plegat, el conseller de Medi Ambient a l'Ajuntament de Tarragona, Guillermo García, ha assenyalat que el projecte permetrà ser «més resilient al canvi climàtic».

En paral·lel a les obres d'enderrocament, es treballa en l'elaboració del projecte de renaturalització de l'espai, que comptarà amb subvenció de la Diputació de Tarragona i de la mà del Consell Municipal de Medi Ambient. Es tracta d'un projecte que finançarà i executarà el departament de Costes de l'estat espanyol.