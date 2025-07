Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de Tarragona va participar en una campanya del Servei Català de Trànsit (SCT) la setmana del 17 al 24 de març per posar fre a la velocitat excessiva en l’àmbit urbà a Catalunya.

Durant aquest període de temps es va controlar un total de 867 vehicles controlats, dels quals 81 van ser denunciats per excés de velocitat (un 9,3%). Del total de denúncies, 45 van ser comunicades in situ pels agents de la policia tarragonina que participaven en els controls.

La campanya tenia per objectiu aconseguir la reducció de la velocitat excessiva, la protecció dels col·lectius vulnerables, millorar la seguretat viària, fomentar la responsabilitat dels conductors al volant i la reducció de l’accidentalitat.

La velocitat excessiva o inadequada és un dels factors més habituals en els sinistres de trànsit i per aquest motiu són necessàries aquest tipus d’accions intensives perquè cal continuar conscienciant als conductors. En l’àmbit urbà els riscos augmenten, ja que aquests conductors de vehicles, com cotxes, comparteixen la via pública amb altres col·lectius més vulnerables com ciclistes o usuaris de vehicles de mobilitat personal (VMP) i evidentment, els vianants. Per això, cal extremar les precaucions i respectar els límits de velocitat establerts a tota la ciutat.

Els resultats de la campanya demostren que són necessàries aquest tipus d’iniciatives i que cal més conscienciació al volant per evitar accidents.

Al marge d’aquesta participació en la campanya del SCT, també es van realitzar comprovacions de la documentació dels conductors i dels vehicles i controls d’alcoholèmia i drogues.