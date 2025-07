Un veí de Tarragona, investigat per traficar amb pornografia infantil i tenir imatges de nens fetes amb IA

Publicat per RedaccióACN Creat: Actualitzat:

2 persones han estat detingudes a Barcelona en un operatiu policial internacional contra el tràfic de pornografia infantil. Al conjunt de l'Estat hi ha hagut 16 detinguts i en el total de l'operació, coordinada per l'Europol, 79, a més de 1.393 identificats. 38 països han participat en la investigació.

Un d'aquests identificats és un veí de Tarragona, que no ha quedat detingut pel fet que presenta una minusvalidesa psíquica greu, que inclou psicosi i al·lucinacions, segons informa la Policia Nacional. Els detinguts compraven accessos a una plataforma de pornografia infantil a la xarxa obscura mitjançant criptomonedes. La policia considera que s'ha desarticulat un dels majors llocs mundials de distribució de contingut d'aquest tipus.

Segons la policia alguns dels detinguts no només van pujar i veure vídeos de contingut pedòfil, sinó que també van abusar de menors. En el cas dels 16 detinguts i l'investigat espanyols, tots ells havien comprat vídeos i un, a més, n'havia pujat un a la plataforma on es compartia el contingut al web fosc.

Totes les detencions es van fer entre el 10 i el 14 de març. Les dues de Barcelona es van fer en dos dies diferents, i en els escorcolls practicats es va trobar pornografia infantil als seus dispositius, així com les evidències dels pagaments. Ambdós detinguts van passar a disposició judicial. Pel que fa a l'individu de Tarragona, a banda dels pagaments se li van trobar imatges de nens generades amb intel·ligència artificial.

La Policia Nacional subratlla que, d'acord amb la seva experiència, les persones disposades a pagar per continguts d'aquest tipus estan «un pas més enllà» que el simple consumidor de material d'explotació sexual infantil, «atès que pagar implica un compromís major amb l'activitat i un descens de les inhibicions socials relatives a aquest delicte».

A banda, l'ús de navegadors habilitats per accedir al web fosc «demostren coneixements tant informàtics com pel que fa a la recerca de pornografia infantil, atès que qui arriba fins allí fa molt de temps que consumeix». La investigació ha estat encapçalada per la policia alemanya, que va poder ubicar i intervenir el servidor on s'allotjaven els continguts. Així van tenir accés als pagaments dels usuaris, que tot i l'anonimat que proporcionen les criptomonedes, es van poder rastrejar fins arribar a les dades bancàries dels detinguts.