El Primavera Show torna aquest dissabte a Tarragona amb moda, gastronomia i diversió

El proper dissabte 5 d’abril a les 17.00 hores, el parc de les Tres Granotes de Tarragona acollirà la segona edició del Primavera Show, un esdeveniment que combinarà moda, gastronomia i activitats per a totes les edats en una jornada plena de diversió i solidaritat.

L’eix central de la jornada serà la desfilada de moda local, on diversos comerços de la ciutat presentaran les seves noves col·leccions de primavera/estiu en una passarel·la espectacular. Aquest esdeveniment ofereix una oportunitat única per donar suport als negocis locals i descobrir les darreres tendències en moda.

Tardeo Kids: diversió assegurada per als més petits

Els infants també tindran el seu espai en el Primavera Show amb el Tardeo Kids, una zona dedicada exclusivament a ells. Hi haurà activitats com trenes africanes, un espectacle ple d’energia amb globoflexia i pintacares, així com un taller de nanotecnologia on podran experimentar amb material de laboratori i descobrir la ciència de manera pràctica i emocionant.

La Zona Gastro serà un altre dels grans atractius de l’esdeveniment, amb una oferta gastronòmica irresistible. Els assistents podran degustar ostres fresques, còctels d’autor, gelats artesans, dolços italians, embotits i vins, convertint l’experiència en un festival per al paladar.

A més de la moda i la gastronomia, el Primavera Show comptarà amb un espai dedicat a la bellesa i el benestar. A la Zona Beauty es podrà gaudir de serveis de nail art amb dissenys únics, informació sobre els beneficis del col·lagen i consells de tractaments per a la cura de la pell.

Per acabar d’arrodonir l’ambient festiu, el Primavera Show comptarà amb l’actuació en directe de Put&In Music, que posarà ritme i energia a la jornada amb la seva música.