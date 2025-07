El port de Tarragona preveu rebre 120.000 creueristes i 32 vaixells

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

El port de Tarragona preveu rebre 120.000 creueristes aquesta temporada que ha arrencat aquest dimecres amb l’arribada del vaixell ‘La Belle des Océans’, de la companyia CroisiEurope. Enguany, hi ha programades 65 escales, fet que suposa dues arribades més respecte a l’any passat, de manera que es preveu batre el rècord assolit el 2024. En global, atracaran al moll de Balears 32 vaixells diferents, dels quals 16 ho faran per primer cop. De les 65 escales previstes, 25 seran d’MSC Cruises -24 amb l’MSC Splendida-. La companyia ha apostat per quart any consecutiu per Tarragona com a port base per a un dels seus creuers setmanals, que operarà els divendres, entre maig i octubre.

El vaixell ‘La Belle des Océans’, procedent de Cartagena, amb 98 passatgers i 66 tripulants MSC Cruises ha donat el tret de sortida a la temporada de creuers de Tarragona. Es tracta d’un buc de la companyia CroisiEurope Cruises de 103 metres d’eslora, capacitat per a 130 passatgers i una tripulació de 73 persones. Ha arribat a la una del migdia i partirà a les set del vespre amb destinació Palamós. Tarragona ha estat una de les escales d’un itinerari per diversos ports de l’Estat, com Màlaga, Barcelona o Roses, a més dels ja esmentats, resseguint les passes de grans artistes com Gaudí, Dalí o Picasso. Curiosament, està previst que sigui també el darrer creuer de la temporada a Tarragona, el pròxim 4 de novembre.

Rècord d’escales per aquesta temporada

Enguany, 32 vaixells diferents atracaran al moll de Balears. D’aquests, setze ho faran per primera vegada. En el cas de la previsió de passatgers, s’estima que uns 120.000 creueristes passaran pel moll i la terminal de Tarragona Cruise Port. Aquesta estimació confirma la tendència de «creixement sostenible» per la qual ha apostat el port tarragoní, Tarragona Cruise Port i el territori, representat a la Taula Institucional de Creuers, des de fa més de deu anys. En aquest sentit, destaquen que les previsions d’escales i creueristes per aquest 2025 estan «molt lluny» dels volums que assoleixen els grans ports de creuers de la Mediterrània.

MSC Cruises consolida la seva aposta per Tarragona

El principal gruix d’escales i passatgers d’aquesta temporada l’aportarà MSC Cruises. La companyia, que és la tercera a escala global dins del sector dels creuers, renova un any més el seu compromís amb la destinació i consolida Tarragona com un dels seus principals ports base a la Mediterrània Occidental. Ha programat 25 escales, com a port d’embarcament i desembarcament parcial. L’MSC Splendida és el vaixell amb el qual la naviliera operarà al port tarragoní. La seva primera escala serà el 14 d’abril, però no serà fins al 16 de maig quan comenci el seu itinerari setmanal des de Tarragona. Cada divendres, fins al 17 d’octubre, el buc farà escala a la ciutat, procedent de Marsella i amb destinació a València, en una proposta turística de vuit dies per Espanya, Itàlia i França, que inclou escales a Livorno, Civitavecchia i Gènova.