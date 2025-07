L'ICAT disposarà d'un espai al nou Fòrum Judicial de Tarragona

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona (ICAT), David Rocamora, acompanyat de la vicedegana, Anna Vallvé, ha fet balanç aquest dimecres dels 100 primers dies d’obra de govern de la Junta que presideix i que va prendre possessió el passat 23 de desembre.

Rocamora ha destacat que l’ICAT ha assolit una «notable millora» en la relació institucional amb el Departament de Justícia de la Generalitat i la receptivitat a gran part de les propostes del Col·legi que han trobat. «Hem mantingut reunions que han estat altament profitoses en relació amb el futur Fòrum Judicial de Tarragona. En aquestes reunions se’ns ha confirmat que estarà en funcionament el 2028 i que les obres es licitaran el mes de juny o juliol vinent», ha afegit.

El degà ha confirmat que han arribat a un acord amb el Departament de Justícia sobre l’espai de què disposarà l’ICAT al Fòrum Judicial, al voltant del centenar de metres quadrats. «Se’ns garanteix unes instal·lacions amb una superfície suficient, superior a la que disposem ara al Palau de Justícia, que permetrà desenvolupar adequadament el treball dels advocats i advocades. Hi haurà, per exemple, despatxos individuals que permetran la intimitat de les persones, cosa que no passa ara», ha afirmat.

Adaptació a la recent reforma legislativa

El degà ha posat en valor l’adaptació que, malgrat el poc temps que s’ha disposat, ha fet el Col·legi a la important reforma legislativa que entra en vigor aquest 3 d’abril i que obliga a establir un requisit de procedibilitat en tots els procediments civils i mercantils amb una negociació prèvia entre les parts, els denominats Mètodes Adequats de Solució de Conflictes (MASC).

«Ha suposat un repte important per a tots els col·legis de l’advocacia de Catalunya i d’arreu de l’Estat. Nosaltres considerem que hem sabut adaptar-nos raonablement i estem a expenses dels resultats del treball diari dels advocats amb aquesta nova llei. Hem fet els deures i estem preparats. En uns mesos en farem un primer balanç», ha afirmat Rocamora, que ha assenyalat que l’ICAT ja disposa d’un registre d’advocats i advocades conciliadors i mediadors amb 57 professionals, que s’anirà incrementant els propers mesos i, d’aquesta manera, el Col·legi garanteix a la ciutadania que es beneficia del torn d’ofici que tenen servei MASC.

Un altre punt que ha remarcat Rocamora d’aquests primers cent dies de govern és que s’ha ampliat la voluntat d’inserir el Col·legi dins de la societat a través de la Comissió de Cultura que ha creat la nova Junta. «Ja hem presentat dos llibres, amb una bona assistència de púbic i estem preparant noves activitats per als col·legiats i col·legiades i públic en general. La nostra vocació és estendre les eines de debat i aportar elements de reflexió, obrint el Col·legi a la ciutadania», ha explicat.

També s’ha posat en marxa recentment la Comissió de Normativa, que té l’objectiu de fer propostes normatives per resoldre problemes socials i que afectin a la ciutadania.

La formació, una prioritat

La vicedegana, Anna Vallvé, ha posat èmfasi en l’esforç en la formació continuada i potent per tots els col·legiats que està desplegant l’ICAT, organitzant xerrades sobre novetats legislatives, de jurisprudència o com actuar en un judici. «La formació ha de ser un dels puntals del Col·legi i l’hem d’oferir perquè els advocats i advocades puguem fer la millor assistència als justiciables, sobretot als adscrits al torn d’ofici», ha reblat Vallvé.

Una altra fita que ha destacat Rocamora és l’aprovació del Reglament d’emparament, que cobreix els advocats davant de situacions d’abusos per part del poder judicial o cossos policials de seguretat. «Ho hem assolit fins i tot abans que el Consell General de l’Advocacia Espanyola, que ha tret un esborrany recentment. N’estem orgullosos d’aquesta circumstància», ha dit el degà, que també ha indicat que s’està treballant en l’elaboració d’un reglament del torn d’ofici que fins ara no s’havia desenvolupat a l’ICAT.

Altres punts del balanç són la rebaixa de les quotes als advocats que s’inicien en la seva professió, concretament en els primers tres anys d’exercici en determinades circumstàncies. També s’han bonificat les quotes als col·legiats de més de 68 anys.

Finalment, l’ICAT ha executat la compra de bases de dades jurídiques amb Intel·ligència Artificial (IA) que va ja planificar l’anterior junta. «És un actiu important que la IA la tingui el Col·legi perquè la posa a disposició en condicions d’igualtat a tots els col·legiats. Són eines que signifiquen una despesa molt important, que dificulta l’excés a col·lectius com els joves que comencen. A l’ICAT, per tant, volem facilitar un accés més democràtic a aquestes eines que sens dubte faciliten i fan més eficient la feina dels advocats quan han de resoldre els seus casos», ha afirmat Rocamora.