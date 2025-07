El Festival Internacional de Màgia Teatre Màgic torna a Tarragona amb una programació plena de sorpreses i il·lusions. Des del 5 fins al 26 d'abril de 2025, la ciutat es convertirà en l'epicentre de la màgia, acollint alguns dels millors il·lusionistes del moment.

Aquest festival, dirigit pel Mag Gerard, s'ha consolidat com un referent cultural, oferint espectacles de gran qualitat i una nova dimensió social. Al llarg de les seves edicions, ha comptat amb la participació de figures tan destacades com Juan Tamariz, Anthony Blake, la maga Inés, Màgic Andreu, Avner The Eccentric, Pilou o Brando y Silvana.

Programa d'activitats

5 d'abril Dissabte

18.00 h - Màgia per deixar-te bocabadat amb Amèlie, Tony Montana (Premi Mundial de màgia), Willy Monroe i Mag Gerard (ca, es)

Preu: 8 € (entrades.tarragona.cat)

- Teatre Tarragona

10 d'abril Dijous

18.00 h - A cuadros amb la cia Circonfuso (ca)

Gratuït

- Biblioteca Pública de Tarragona

12 d'abril Dissabte

10.00 h - Taller d'iniciació a la màgia per a tota la família amb Gneis il·lusionista (ca)

Gratuït

- Vestíbul del Teatre Tarragona

12.00 h - Màgia molt de prop amb Novas (es)

Gratuït

- Centre Cívic Llevant

14 d'abril Dilluns

10.00 h - Taller de màgia amb Daniel Arbonés (ca)

Gratuït

- Centre Cívic Sant Pere i Sant Pau

18.00 h - Emocion-a-dos (màgia, ball i beatbox) (es)

Gratuït

- Centre Cívic Sant Pere i Sant Pau

15 d'abril Dimarts

18.00 h - Màgia amb aliments (ca)

Gratuït

- Centre Cívic Bonavista

16 d'abril Dimecres

10.00 h - Taller de màgia + espectacle de màgia de prop amb Mario Fernández (es)

Gratuït

- Centre Cívic Torreforta

17 d'abril Dijous

10.00 h - Taller de màgia amb la Cia Teatre Màgic (ca)

Gratuït

- Centre Cívic Sant Salvador - Gratuït

18.00 h - Magiaflèxia amb Jean Phy (França) (es)

Gratuït

- Centre Cívic Sant Salvador

24 d'abril Dijous

19.00 h - Masterclass de màgia (ca)

Gratuït

- Espai Kesse

25 d'abril Divendres

21.00 h - Cabaret Màgic amb Gonza Martini (Argentina). (es)

Gratuït

- Espai Kesse

26 d'abril Dissabte

17.00 h - Màgia solidària amb Mag Gerard (ca)

Preu: 9,50 € (reserva d’entrades: tarragona@mansunides.org)

- Teatret del Serrallo

19.30 h - Màgia solidària amb Mag Gerard (ca)

Preu: 9,50 € (reserva d’entrades: todosenazul@gmail.com)

- Teatret del Serrallo