Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Tarragona ha encetat una nova edició d'Abril, Mes de la Salut, un programa d'activitats de la Xarxa Tarragona Saludable coordinat per la conselleria de Salut Pública de l'Ajuntament de Tarragona que enguany ofereix més d'una cinquantena d'activitats gratuïtes i obertes a tota la ciutadania per promoure un estil de vida saludable. La programació, que s'emmarca amb motiu del Dia Mundial de l'Activitat Física -el 6 d'abril- i del Dia Mundial de la Salut -el 7 d'abril-, es va iniciar el passat 28 de març i s'allargarà fins al 30 d'abril.

El conseller de Salut Pública, Mario Soler, ha presentat aquest dimarts la programació i ha destacat el treball de les 28 entitats, associacions, organismes, administracions i serveis municipals que formen la Xarxa Tarragona Saludable. «Un any més, aquesta xarxa ha sumat esforços per oferir nombroses propostes amb l'objectiu de continuar treballant conjuntament, donar a conèixer la ciutadania els recursos de promoció de la salut que ofereix la ciutat i fer valer la capacitat de l'àmbit local per crear ambients saludables», ha manifestat Soler, qui ha subratllat que «l’àmbit local és clau per treballar la promoció de la salut» i ha animat a tothom a participar d'aquestes activitats.

Abril Mes de la Salut mostra els recursos existents encaminats a promocionar la salut i els entorns del territori que faciliten el manteniment d’una vida activa, amb caminades, passejades amb gossos, dinamització dels parcs saludables i sessions d’activitat física, sense oblidar les xerrades, conferències, tallers, jocs i activitats culturals, entre moltes altres activitats.

Les activitats se centren en un ventall ampli de temàtiques com ara l’alimentació i nutrició, la formació en suport vital bàsic, les eines per reduir l’estrès, l'envelliment actiu i saludable, l'autisme, la salut solar, la sexualitat i les emocions, la salut cognitiva, la salut i activitat física en processos oncològics i l'actuació contra el bulling, entre moltes altres.

Tot i que la programació es va iniciar el passat 28 de març, el tret de sortida dels plats forts, amb les entitats de la Xarxa Tarragona Saludable, serà aquest divendres 4 d'abril a les 11 hores amb la ja tradicional sessió dirigida de Zumba a la plaça Corsini, una activitat oberta i adaptada a tota la ciutadania en la qual es reuniran els diferents grups de l'activitat Anem a Caminar que sortiran des dels diferents centres d'atenció primària, així com grups de Gent Gran Activa que es desplaçaran fins al lloc de trobada.

Una altra de les activitats destacades és la XI Caminada A bon pas fem salut que, en el marc del Dia Mundial de l'Activitat Física i impulsada per l'Agència de Salut Pública, tindrà lloc el 8 d'abril a les 17 hores des del Camp de Mart. La cap del Servei de Promoció de la Salut al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, Mònica Serrano, ha destacat «la importància del treball col·laboratiu amb la Xarxa Tarragona Saludable, context en el qual es du a terme aquesta caminada que enguany arriba a l'onzena edició i torna a oferir un circuit circular adaptat a tota la ciutadania».

També durant tot aquest mes d'abril s’instal·larà, a l'Anella Mediterrània, una exposició informativa sobre les entitats que foment part de la Xarxa Tarragona Saludable i els recursos de promoció de la salut que aquestes entitats duent a terme actualment a la ciutat. D'altra banda, en commemoració del Dia Mundial de l'Activitat Física, aquest diumenge 6 d'abril, s’il·luminarà de verd la façana de l’Ajuntament de Tarragona i la Torre dels Vents.

Totes les activitats de la programació són gratuïtes i algunes requereixen inscripció prèvia per limitació d’aforament. El programa amb la descripció de cadascuna de les propostes i l'enllaç d'inscripció es pot consultar en aquest ENLLAÇ.

La Xarxa Tarragona Saludable es va iniciar l’any 2013, impulsada per la conselleria de Salut Pública de l’Ajuntament de Tarragona amb l'objectiu de donar a conèixer els actius per a la salut i aquells factors o recursos que poden potenciar la capacitat de les persones per mantenir la salut i el benestar al territori.