Tarragona busca joves per participar a diferents festivals d'arts escèniques a Catalunya

L’Ajuntament de Tarragona s’adhereix al projecte Stalkers que promou la participació de joves de tot Catalunya a diferents festivals del país. Fins al 3 d’abril tots els joves d’entre 18 i 25 anys interessats en les arts escèniques, podran inscriure’s i se’n seleccionaran dos de cada municipi col·laborador per a endinsar-se en la proposta.

Stalkers és un projecte per a joves procedents de diferents municipis del territori català i que vulguin participar d’una experiència al voltant de la idea de curadoria. La iniciativa demana una implicació de dos anys, amb diferents moments d’intensitat i participació. Les dues persones seleccionades de cadascun dels municipis tindran l’oportunitat de viure diferents festivals d’arts vives del territori català durant el primer any i en el segon, treballaran directament com a creadors d’una proposta d’arts en viu per al seu municipi i la portaran a terme.

Els esdeveniments que coneixeran enguany son el Festival Sismògraf (25 a 27 d’abril), Dansàneu (25 a 27 de juliol), Festival TNT (3 a 5 d’octubre) i Festival Hacer Historia(s)/Salmon (31 octubre – 2 de novembre). Estaran acompanyats en tot moment, de creadors, gestors culturals i altres agents del sector; oferint-los la possibilitat de compartir converses i coneixements al voltant de la tasca de curadoria, programació, models organitzatius i gestió cultural.

Per inscriure's cal enviar un mail a esceniques@tarragona.cat acreditant tenir entre 18 i 25 anys i ser de Tarragona; dades personals de l’interessat; carta de motivació per participar en el projecte; i explicar interessos culturals i coneixements en el camp de les arts en viu. La data límit per presentar-se és el 3 d’abril de 2025.