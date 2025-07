Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

La plataforma jack up Noble Resolve, amb què s'han de segellar definitivament els pous el Castor, és remolcada aquest dimarts a la tarda cap al magatzem submarí, a la costa d'Alcanar (Montsià) i Vinaròs (Baix Maestrat).

La plataforma va arribar diumenge, des de Dinamarca al port de Tarragona, en el buc especialitzat Heavy Lift Vessel (HLV), Cosco Xiang Rui Kou. Aquest dimarts a la matinada s'ha dut a terme l'operació de descàrrega de la jack up, amb la participació d'una vuitantena de persones de l'equip de Noble Resolve i de l'HLV, remolcadors privats, personal d'operacions portuàries, policia portuària i l'equip de Hamilton/Transcoma, com a consignatari, entre altres efectius.

La plataforma és propietat de Noble Corporation. L'ha transportat el vaixell HLV, que diumenge va ancorar dins de la zona de fondeig del port de Tarragona, a una milla nàutica del litoral de la ciutat, ja que l'operació de descàrrega en aquest tipus de bucs requereix «la profunditat necessària per a la immersió parcial del vaixell».

Aquest dilluns es van fer els treballs previs a aquesta descàrrega. Van consistir a verificar la posició de la Noble Resolve, desconnectar els serveis d'aigua per a refrigeració i contra incendis que durant el transport des de Dinamarca a Tarragona han estat subministrats pel buc HLV, i a fer una inspecció visual de l'estat de totes les connexions crítiques de la plataforma, així com preparar la jack up per amarrar-la als remolcadors.

En el cas del vaixell semisubmergible HLV Cosco Xiang Rui Kou, els treballs previs van consistir a retirar els amarradors i altres subjeccions. També es va completar la maniobra per a assegurar que la coberta principal es mantenia per sobre de la línia de flotació i reduir, així, el temps fins que l'HLV va assolir el calat final de descàrrega. Per separar la plataforma van participar quatre remolcadors, tres dels operadors privats Mukallah, Skandi Laser i Skandi Tender, i un de l'Autoritat Portuària de Tarragona.

En la plataforma viatja una tripulació de cinquanta persones, vuit de les quals van dirigir la descàrrega des de bord i van posar en marxa els sistemes crítics per engegar-la un cop estava a l'aigua.