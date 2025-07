Les sol·licituds d’eutanàsia a Tarragona augmenten un 85% en l’últim any

Publicat per Oriol Castro Creat: Actualitzat:

Les sol·licituds d’eutanàsia al Camp de Tarragona han augmentat un 85% en l’últim any. Segons dades del Departament de Salut, 22 persones del territori han demanat l’ajuda per morir el 2024, mentre que el 2023 en van ser 12. D’aquestes, tres tarragonins han rebut finalment la prestació d’ajuda l’últim any.

El Departament de Salut va presentar ahir l’informe anual sobre l’aplicació de la Llei orgànica de regulació de l’eutanàsia (LORE) a Catalunya. Unes xifres que mostren que el que passa a Tarragona no és excepcional i que la tendència general a tot el país és d’un increment significatiu tant en les sol·licituds com en les prestacions realitzades.

La directora general d’Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut, Clara Pareja, va remarcar «el compromís del Departament i de tot el sistema sanitari per garantir el dret a la prestació d’ajuda per morir (PRAM)». A més, Pareja va assenyalar «la necessitat de continuar treballant per millorar l’aplicació de la LORE», en vigor des del juny de 2021.

Des de l’aplicació de la nova llei, 13 persones al Camp de Tarragona han rebut l’ajuda per morir. El 2021 només es van registrar quatre sol·licituds a tota la província. El 2022, es van entrar 16 peticions. En aquest sentit, Albert Planes, metge de família i vocal de la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya (CGAC) va destacar «l’augment lent però sostingut de les peticions de sol·licitud i prestacions de la PRAM».

Planes també va recordar «la importància de formalitzar el Document de Voluntats Anticipades (DVA) i d’informar a la ciutadania perquè conegui el seu dret a sol·licitar morir a casa, en un entorn íntim i acompanyat».

Mitjana de 75 anys

Dels 358 sol·licitants de l’eutanàsia a tot Catalunya, més de la meitat eren dones, un 53%, amb una mitjana d’edat de 75 anys mentre que els homes representen el 47%, amb una mitjana d’edat de 74 anys. Per àmbit de procedència de les sol·licituds, el 62% provenien de l’atenció primària, de l’atenció hospitalària (28%), l’atenció intermèdia (9,5%) i per últim, de les residències de gent gran (0,5%).

Per la seva banda, Cristina Vallès, presidenta de l’Associació Dret a Morir Dignament, va ressaltar «la disposició del Departament de Salut i del conjunt de professionals en l’aplicació de la LORE». Vallès va subratllar la importància de «continuar estudiant possibles millores en la implementació de la PRAM». El temps mitjà entre la presentació de la primera sol·licitud i la resolució en els casos favorables és de 63 dies, mentre que la mitjana se situa als 50 dies.