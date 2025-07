Imatge del Davao Oriental, on està situada la Tarragona filipina.Wikipedia

Arreu del món, moltes ciutats i municipis comparteixen nom amb localitats espanyoles, un llegat directe del passat colonial de l’Imperi espanyol. Des de Guadalajara a Mèxic fins a Toledo als Estats Units, passant per Córdoba a l'Argentina, aquests noms reflecteixen la influència cultural i històrica que Espanya va deixar en territoris d’Amèrica, Àsia i fins i tot Àfrica.

Aquest fenomen no només es va donar amb ciutats, sinó també amb accidents geogràfics i regions senceres, consolidant així un vincle que encara avui es pot percebre en la toponímia i en alguns aspectes culturals d’aquests llocs.

Tarragona, la nostra capital, té una germana a més de 11.000 quilòmetres de distància: el municipi de Tarragona a la província de Davao Oriental, a l'illa de Mindanao, Filipines. Aquesta localitat filipina és l'únic altre municipi al món que comparteix el nom amb la nostra ciutat. Cal recordar que les Filipines van formar part de l’Imperi espanyol des del segle XVI fins a finals del segle XIX.

La Tarragona filipina va ser fundada durant el període colonial espanyol i compta amb una població de 26.996 habitants segons el cens del 2020, i una superfície de 300,76 km². El municipi està dividit en 10 barangays, que són les divisions administratives bàsiques del país.

Tarragona, situada a l'est de l'illa de Mindanao, al sud del país, és coneguda pels seus paisatges naturals, amb platges, muntanyes i boscos tropicals, com gairebé tot el país. L’economia local es basa principalment en l’agricultura i la pesca, amb cultius com el cocoter, el plàtan i altres productes tropicals.

La població és majoritàriament de les ètnies Bisaya i Mandaya, i les llengües principals són el cebuà, el tagàlog i l’anglès, amb influències de l'espanyol en alguns topònims i paraules del llenguatge quotidià.