Junts exigeix que el 100% de la recaptació de la taxa turística es quedi a Tarragona

Junts per Catalunya rebutja aplicar un recàrrec municipal a la taxa turística de Tarragona i exigeix que el 100% de la recaptació es quedi a la ciutat. «Tarragona no pot seguir pagant el preu del seu èxit turístic mentre altres se'n beneficien», ha dit el portaveu de Junts a l’Ajuntament, Jordi Sendra.

Des la formació s’oposen a aquesta mesura, que consideren injusta i contraproduent. «Ens oposem a aplicar el recàrrec de la taxa turística. El que volem, i exigim, és que el 100% de la recaptació d’aquesta taxa es quedi a Tarragona», ha remarcat Sendra.

Sendra ha advertit que aplicar aquest recàrrec quan municipis del voltant, com Salou o Cambrils, ja han anunciat que no ho faran, posaria Tarragona en desavantatge competitiu.

«Les pernoctacions se n’aniran fora, però els turistes seguiran venint a visitar Tarragona, a gaudir del nostre patrimoni i de la nostra gastronomia, i nosaltres assumirem els costos sense veure ni un euro dels allotjaments», ha alertat el portaveu.

Per Junts, el debat no és si aplicar o no més impostos, sinó on van a parar els diners que ja es recapten. I aquí és on Sendra ha posat el focus assegurant que «estem disposats a negociar-ho tot, però abans de parlar de recàrrecs, cal que la Generalitat deixi de quedar-se una part del pastís. Tarragona ha de rebre el 100% del que genera».

Junts també fa costat a la preocupació expressada per la Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme (FEHT), que veu en l’augment de la pressió fiscal una amenaça directa a la competitivitat del sector.

«No podem continuar sent l'aparador de Catalunya i quedar-nos només amb les despeses. Tarragona és una capital turística i cultural, i això ha de tenir un retorn real i directe per a la ciutat», ha conclòs Sendra.

Junts defensa que els recursos que genera la ciutat han de tornar a la ciutat, i fa una crida a totes les forces polítiques i econòmiques per fer pinya: «Si tots remem a favor de Tarragona, ens haurem de plantar junts».