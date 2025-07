La Guàrdia Urbana de Tarragona ampliarà la seva plantilla amb 10 nous agents

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de Tarragona vol reforçar la seva plantilla amb 10 agents i per aquest motiu, l’Ajuntament ha obert una convocatòria per a poder-los integrar a la policia tarragonina. D’aquestes 10 places n’hi ha 4 que estan reservades per a dones, d’acord amb la disposició addicional vuitena de la Llei 16/1991, de 10 de juliol de les policies locals.

A la seu electrònica de l’Ajuntament de Tarragona s'han publicat les bases per a la provisió, per oposició lliure, d’aquestes places d’agent de la Guàrdia Urbana, així com tota la documentació que han de presentar les persones aspirants que hi vulguin optar (Oferta d'ocupació pública - Personal fix - Ajuntament de Tarragona).

Tant el servei de Personal de l’Ajuntament com la Guàrdia Urbana treballen perquè el procés selectiu sigui àgil i permeti complir amb el calendari que està previst, que és que els futurs agents s’incorporin a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) en el proper curs 2025-2026.

Des que l’Intendent Cap de la Guàrdia Urbana, Manel Vázquez, va assumir la direcció de la policia tarragonina l’any 2023, s’han incorporat a la plantilla un total de 41 agents, 33 homes i 8 dones.

Vázquez reitera que un dels objectius que es va fixar quan va encapçalar el cos policial «és la feminització de la Guàrdia Urbana» i per això, la intenció és que el número de dones policies continuï creixent i, alhora, que la plantilla també es vagi ampliant amb noves incorporacions tant d’homes com de dones.

Per altra banda, aquest matí a la Sala d'actes de l’Ajuntament de Tarragona han pres possessió del càrrec dos nous agents que s’han incorporat a la plantilla de la policia tarragonina.