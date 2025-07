Descobreix l’estrès a través de la teva llengua: Consells de l'experta Esperanza Sebastián

L’estrès és una resposta natural del cos davant de situacions d’amenaça, però quan es torna crònic, pot afectar tant la ment com el cos. La pedagoga, coach i experta en gestió positiva de l’estrès, Esperanza Sebastián, revela una manera senzilla d’identificar l’estrès: observant la llengua.

«Sabies que la teva llengva podria estar revelant el teu nivell d’estrès?», planteja Sebastián. Explica que, sota estrès, el cos activa el sistema nerviós simpàtic, la qual cosa genera tensió als músculs de la mandíbula i la llengua. Com a resultat, es poden presentar moviments involuntaris o la pressió de la llengua contra les dents incisives superiors, el que pot derivar en bruxisme o tensió mandibular.

Un estudi titulat «Stress and bruxism: a literature review» (2005) de Manfredini et al. confirma la correlació entre l’estrès i hàbits com el bruxisme. A més, una investigació publicada en el Journal of Oral & Facial Pain and Headache també suggereix que l’estrès crònic pot provocar tensions musculars involuntàries, inclosa la llengua.

El significat emocional darrere de la pressió de la llengua

Contenció emocional : La llengua és una eina d’expressió, i serrar -la contra les dents pot indicar una retenció inconscient de paraules o emocions.

: La llengua és una eina d’expressió, i -la contra les dents pot indicar una retenció inconscient de paraules o emocions. Ansietat reprimida : Actua com una forma d’autoregulació del cos davant de situacions de tensió emocional.

: Actua com una forma d’autoregulació del cos davant de situacions de tensió emocional. Inseguretat i autocontrol: En persones perfeccionistes, aquest hàbit podria reflectir un esforç per mantenir el control.

Estratègies per alleujar la tensió

Per contrarestar aquests efectes, Sebastián recomana:

Relaxar la mandíbula amb exercicis d’obertura i tancament, lliscaments laterals i moviments circulars.

lliscaments laterals i moviments circulars. Relaxar la llengua traient-la suaument , movent-la de banda a banda i realitzant cercles.

, movent-la de banda a banda i realitzant cercles. Massatge facial a la mandíbula, galtes i temples per alliberar la tensió acumulada.

Aquests exercicis, combinats amb una respiració profunda, poden generar una sensació de relaxació i benestar. «La cura personal és clau per mantenir un equilibri físic i emocional», conclou Sebastián.