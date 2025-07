L’estudiant Xavier Alegría gaudirà d’una beca de 3.000 euros i pràctiques en la companyia per completar la seva formació en el màster de l’ETSEQ.Cedida

Covestro i la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química (ETSEQ) de la Universitat Rovira i Virgili (URV) han reconegut a l’estudiant del màster d’Enginyeria Química, Xavier Alegría, en una nova edició del premi Work Experience. Aquest guardó, que Covestro atorga des de fa set anys, fomenta el desenvolupament professional de joves talents i l’impuls de projectes innovadors i sostenibles al sector químic.

La iniciativa consta d’una beca de 3.000 euros, destinada a finançar el primer curs del màster en Enginyeria Química, i un programa de pràctiques curriculars a les instal·lacions de Covestro a La Canonja durant el segon any de formació. A més, els estudiants tenen l’oportunitat de desenvolupar projectes que enriqueixen la seva formació, alhora que es converteixen en el tema del seu treball de final de màster.

Xavier Alegría desenvoluparà un projecte que consisteix en l’aplicació de la intel·ligència artificial per a l’anàlisi de l’evolució dels voltatges d’un electrolitzador ODC. L’estudiant aprofundirà els seus coneixements sobre la tecnologia ODC, que ha estat utilitzada per primera vegada a nivell global en la planta de clor de Covestro a Tarragona per fer un ús més eficient i responsable de l’energia.

Cada any, els estudiants de l’ETSEQ-URV poden optar a aquest reconeixement elegint i treballant en projectes alineats amb els valors de sostenibilitat i innovació que caracteritzen Covestro. Així, es pretén potenciar la connexió entre la formació acadèmica i l’entorn industrial, reforçant la vinculació entre la universitat i les empreses.

Andrea Firenze, director general de Covestro España, ha apuntat que «impulsar el desenvolupament professional de les noves generacions al sector químic és essencial per garantir un futur més innovador i sostenible. Des de fa set anys, ens enorgulleix atorgar el premi Work Experience juntament amb la Universitat Rovira i Virgili, una iniciativa que reflecteix el nostre compromís amb el talent jove i enforteix la seua connexió amb la química».

A més de proporcionar una valuosa experiència professional, aquest programa també fomenta projectes enfocats en la sostenibilitat, un dels pilars fonamentals per al desenvolupament d’una indústria més responsable i adaptada als desafiaments del futur.

Per la seva part, María Cinta Perolada, directora de RRHH de Covestro España ha destacat que «la col·laboració entre la universitat i l’empresa és fonamental per formar els professionals del demà. Amb aquesta beca, a Covestro premiem el talent jove, oferint al guanyador l’oportunitat de créixer professionalment i aportar la seva visió innovadora als nostres projectes en un entorn real que marca la diferència en el seu desenvolupament professional».

Compromís amb el talent local



Covestro continua demostrant el seu compromís social amb el talent del territori. A inicis de 2024 va realitzar una donació de material a l’institut Comte de Rius de Tarragona per promoure una educació de qualitat. La companyia va facilitar múltiples materials i equipaments per als estudis d’Automatització i Robòtica Industrial del centre.

A més, en els últims cinc anys Covestro ha col·laborat amb el centre a l’ampliació del simulador de processos químics amb un nou mòdul de formació, l’adquisició d’una torre de refrigeració per aigua, d’un filtre de premsa i un evaporador de capa fina, per un valor total de més 60.000 euros.

Covestro i l’Institut Comte de Rius mantenen també un acord per a la formació en pràctiques d’alumnes del programa DUAL en Automatització i Robòtica Industrial, Química Industrial i Laboratori d’Anàlisi i Control de Qualitat. Aquesta col·laboració té un alt valor per a la companyia, ja que el 79% dels estudiants de Química Industrial que ha fet les seues pràctiques a Covestro ha pogut incorporar-se a l’empresa de forma definitiva, convertint-se en la principal font d’operadors de planta.