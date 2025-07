El Tarragonès presenta l’àlbum de cromos de la Colla Tastera

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament del Morell va ser l’escenari de la presentació de l’àlbum de cromos col·leccionables del TASTA, el Servei d’Atenció Diürna del SIS Itinerant del Tarragonès. A la presentació hi van estar presents infants i adolescents del TASTA del Morell i del TAS la Pobla de Mafumet, alhora que de forma telemàtica es van poder connectar altres integrants dels TASTA i dels Centres Oberts d’altres municipis de la nostra comarca.

Aquesta iniciativa es presenta com un nou recurs didàctic i per fomentar la inclusió i la pertinença al grup, així com la identificació dels infants i les famílies amb el servei del TASTA des de la perspectiva de la diversitat. Els personatges de Colla Tastera són un total de 7 infants amb diverses capacitats i procedències culturals que tenen en comú que tots van al TASTA i comparteixen uns determinats valors com a colla. Tots tenen al voltant dels 10 anys. Les accions i aventures que els hi passen als protagonistes de la Colla Tastera també ajuden a reforçar hàbits, valors i conductes positives.

Hi ha un total de 72 cromos que permeten col·leccionar i intercanviar, i també jugar amb ells. N’hi ha de dos tipus: els de personatge en què els protagonistes tenen 6 ‘superpoders’ com són l’amistat, la força, l’emoció, la creativitat, la destresa i la ciència. I l’altre tipus són els cromos de l’àlbum, de tipus adhesiu per complementar, col·leccionar i intercanviar.

A més, el projecte també ofereix altres recursos com poden ser un taulell de joc de la comarca del Tarragonès amb tots els seus municipis i accidents geogràfics; els retallables dels daus necessaris per a poder jugar; o els Tàsters, els adhesius circulars per posar als taps de plàstic d’ampolla i que, a través del reciclatge, permeten reproduir jocs tradicionals infantils.

A través de tots aquests jocs i de l’intercanvi de cromos es permet desenvolupar habilitats socials; facilitar la construcció de la identitat personal, el reconeixement de les emocions, l’adquisició i foment de valors i normes; alhora que promou l’aprenentatge a través del joc i un millor coneixement de la comarca.

Com s’aconsegueixen?

L’àlbum, que es treballarà durant tot el curs, s’aconseguirà en el moment de la inscripció a l’EBAS, amb uns quants sobres de cromos. La resta de cromos, fins a completar el col·leccionable, s’aconseguiran a les assistències a les activitats promogudes pel TASTA, entre altres accions i esdeveniments que es duguin a terme.

Referents en l’àmbit de Catalunya

Els orígens del TASTA es remunten al 2013 quan aquest servei va iniciar les seves passes. En aquell moment, els municipis més grans de la comarca tenien els Centres Oberts, però els més petits no tenien ni recursos ni espais on poder dur a terme intervencions socioeducatives amb els infants, adolescents i les seves famílies.

Inicialment, el TASTA va començar en quatre municipis: el Morell, Vilallonga del Camp, el Catllar i la Riera de Gaià. Però a poc a poc ha anat creixent i desenvolupant un servei pel qual el Consell Comarcal del Tarragonès ha apostat fermament fins a arribar al TASTA d’avui en dia, que té la capacitat de donar cobertura a les necessitats de tots els municipis de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials, sent l’única comarca de Catalunya que està present en tots els municipis amb caràcter itinerant.

En tots aquests anys han passat pel TASTA aproximadament uns 3.000 infants i les seves famílies i més d’una seixantena de professionals. El TASTA també ha servit d’escola per a professionals de l’educació i la integració social. Tot això s’ha fet amb la col·laboració de tots els agents socials del territori amb els quals el TASTA està fortament connectat, treballant estretament amb els serveis socials d’atenció primària. Els Ajuntaments són elements essencials en el desenvolupament del projecte proporcionant espais de suport a les activitats i infraestructures.