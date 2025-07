Tarragona es prepara per la 9a edició de la Marxa Contra el Càncer

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aquest diumenge 6 d'abril torna la Marxa Contra el Càncer de Tarragona, una iniciativa del Club Excursionista Alliberadrenalina en col·laboració amb l'Ajuntament de Tarragona a través de Tarragona Esports que es fa amb benefici de l'Associació Contra el Càncer a Tarragona. Amb vuit edicions d'èxit al darrere, aquesta novena marxa solidària s'ha convertit en un referent dins el calendari esportiu i social de la ciutat de Tarragona.

La marxa sortirà a les 9.30 hores del matí des del Parc del Francolí i, amb el propòsit d'ajudar totes aquelles persones que pateixen la malaltia, es preveu que centenars de participants es reuniran un any més per demostrar que la lluita contra el càncer és una causa compartida. Enguany també s'ha inclòs un Dorsal Zero per a les persones que no puguin participar i que vulguin contribuir amb l’esdeveniment solidari.

La presentació de la Marxa ha tingut lloc aquest dilluns amb la participació del conseller d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona, Mario Soler, qui ha recordat que «Tarragona és una ciutat esportiva, saludable i solidària» i ha apuntat que aquest fet es tornarà a demostrar «aquest diumenge amb aquest esdeveniment que esdevé un acte de suport tant pels pacients com per a les seves famílies».

Per la seva banda, el president de l’Associació Contra el Càncer a Tarragona, Fede Adán, ha destacat que «aquestes accions ens ajuden a poder mantenir el serveis gratuïts que oferim als pacients des de l'associació». «És un orgull poder aportar la nostra activitat per aquesta causa. Aquest diumenge, com cada any, hi haurà dos recorreguts perquè pugui participar tothom», ha subratllat el president del Club Excursionista Alliberadrenalina, Joan Carles Gil.

Les inscripcions per participar en aquest esdeveniment tenen un cost de 15 euros i estaran obertes fins al mateix diumenge 6 d'abril en aquest ENLLAÇ. També es podran fer abans de l'inici de la caminada, al mateix Parc del Francolí, de 8.15 a 9.15 hores.

Els dorsals s’entregaran al local del Club Excursionista Alliberadrenalina (carrer de Pompeu Fabra) el divendres 4 d’abril de les 17.30 a les 20.00 h, i el dissabte 5 d’abril de les 10.00 a les 13.00 h i de 17.30 a 20.00 h. També es podran recollir els dorsals el mateix dia de la marxa, diumenge 6 d’abril, de 8.30 a 9.30 h. Tots els participants rebran una bossa amb el dorsal i un obsequi especial: un buff commemoratiu de la Marxa, dissenyat exclusivament per a l'edició d'enguany.