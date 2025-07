La plataforma per segellar el Castor s'estarà uns dies davant la costa de Tarragona

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

La plataforma d'operacions que ha de segellar definitivament els pous submarins del projecte Castor s'estarà uns dies davant la costa de Tarragona. La unitat, anomenada Noble Resolve, va arribar aquest diumenge, es troba a una milla de la platja i té uns 150 metres d'altura.

Noble Resolve es troba acoblada al vaixell Xiang Rui Kou, que és el que l'ha transportada fins a Tarragona. Entre aquest dilluns i dimarts està previst que comencin les maniobres per separar-se. L'operació es durà a terme a mar obert ja que es necessita una profunditat de més 30 metres, superior a la que hi ha a l'interior del port de Tarragona.

Segons han explicat fonts del port tarragoní, per realitzar la separació, el Xiang Rui Kou haurà de rebaixar el seu nivell de flotabilitat fins a quedar submergit. Aleshores, les dues estructures se separaran i el vaixell podrà tornar a la superfície. Un cop l'operació s'hagi completada, la unitat Jackup MODU serà remolcada fins als voltants de la plataforma Castor, on haurà d'instal·lar 37 taps en tretze pous. Aquest remolcament però, encara no té data definida però com a molt aviat es produiria a finals d'aquesta setmana.

A mitjan març d'enguany, el govern espanyol va donar llum verda a la declaració d'impacte ambiental (DIA) que ha de permetre l'operació, que es dividirà en tres fases. En primer terme, s'aproximarà i posicionarà la plataforma d'operacions, que s'ancorarà al fons marí. A la segona fase s'executarà el segellament i abandonament definitiu dels pous. És en aquest moment en què està prevista la retirada dels taps temporals i la neteja del fluid «detectat el 2015 que impregna les parets interiors dels pous» per assegurar l'adherència del ciment. La companyia va apuntar en aquell moment l'existència de restes de petroli de producció. En l'última fase, es restaurarà el fons marí i s'efectuarà la desmobilització, tant de la plataforma d'operacions com dels equips i el personal.

Es tracta d'uns pous submarins tancats des de 2016 amb uns segells provisionals, que tenen una caducitat d'entre dos i quatre anys. En total, s'han d'instal·lar 37 taps, 22 dels quals fent servir la perforació mecànica i la resta, amb detonacions al subsol marí. Segons càlculs d'Enagás de fa tres anys, el cost de tot plegat ascendia fins a uns 70 milions d'euros.