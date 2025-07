La gastronomia, l’esport i la indústria química s’uneixen al Nou Estadi Costa Daurada

Aquest matí, la Federació d’Associacions d’Hostaleria de la Província de Tarragona (AEHT) i Repsol han celebrat la tradicional trobada anual del Consell d’Experts de l’AEHT. En aquesta ocasió, l’esdeveniment ha tingut lloc en un escenari inèdit, el Nou Estadi Costa Daurada, en una clara mostra de la relació entre esport, hostaleria i indústria química com a motors econòmics del territori.

L’acte ha comptat amb la presència de destacades personalitats com Javier Sancho, director del Complex Industrial de Repsol a Tarragona; Francesc Pintado, president de l’AEHT; Manel Ortiz, coordinador del Consell d’Experts de l’AEHT, i Josep M. Andreu, director de l'àrea de Negoci, Marca i Responsabilitat Social del Gimnàstic de Tarragona. La periodista Danae Boronat ha estat l’encarregada de conduir l’acte, donant la benvinguda als 13 xefs presents, que lluïen una samarreta personalitzada del Nàstic.

Boronat ha destacat els valors compartits entre l’esport, l’hostaleria i la indústria química, subratllant l’esforç, el treball en equip, la constància i l’excel·lència com a elements comuns. En aquesta línia, Repsol ha reafirmat el seu compromís amb la gastronomia del territori mitjançant la renovació del conveni de col·laboració amb l'AEHT, consolidant així una aliança estratègica. Francesc Pintado ha agraït aquest suport, destacant que «any rere any ens ajuden a promoure la qualitat i l’excel·lència de la gastronomia de la província».

Per la seva banda, Javier Sancho ha posat en relleu la connexió entre la indústria química i el turisme, assegurant que ambdós sectors comparteixen una filosofia de treball en equip, innovació i aposta per la qualitat. També Josep M. Andreu ha subratllat la importància de la sinergia entre esport i gastronomia per reforçar la imatge de la Costa Daurada com a destinació d’excel·lència.

L’esdeveniment ha culminat amb una fotografia de família que ha reunit els 13 xefs del Consell d’Experts de l’AEHT, reconeguts amb Soles Repsol i Estrelles Michelin. Entre ells, noms destacats com Pep Moreno (Deliranto), Moha Quach (El Terrat Tarragona), Vicent Guimerà (L’Antic Molí), Joan Pàmies (El Celler de Joan Pàmies) i Joan Bosch (Can Bosch), entre altres.

Manel Ortiz ha ressaltat el paper fonamental del Consell d’Experts per projectar la gastronomia tarragonina, definint-lo com l’eix vertebrador del talent culinari del territori. Aquesta trobada històrica al Nou Estadi Costa Daurada ha demostrat que, quan la gastronomia, l’esport i la indústria química uneixen esforços, Tarragona es projecta amb més força cap a l’excel·lència i la innovació. Un triplet de luxe que continua posicionant la província al mapa de la qualitat i el talent.