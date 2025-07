El mar subterrani de Tarragona: descobreixen una nova sala a la Cova Urbana

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La Societat d’Investigacions Espeleològiques de Tarragona (SIET) ha anunciat una troballa notable a la Cova Urbana: el descobriment d’una nova sala subterrània, batejada com a Sala Porpra. Aquest espai es troba en una zona fins ara inexplorada de la cova, paral·lel al recorregut principal, i va ser descobert després d’anys d’investigacions i desobstrucció de passatges.

La troballa ha obert noves possibilitats per explorar les aigües subterrànies que caracteritzen aquest fascinant ecosistema ocult sota la ciutat. El descobriment va tenir lloc durant una exploració subaquàtica a la Sala Benso, quan Xavi Puértolas, un dels espeleòlegs, va localitzar un pas estret submergit que connectava amb una nova galeria. Posteriorment, es va confirmar la connexió entre dos punts distants, fet que va permetre a l’equip obrir un accés practicable a la Sala Porpra.

El mar subterrani de Tarragona: un fenomen natural únic

La Cova Urbana de Tarragona és coneguda per allotjar un sistema subterrani amb una geologia i característiques hidrològiques singulars, que han atret científics i espeleòlegs des del seu descobriment. Des de l'any 1996, quan es van trobar per accident les primeres galeries durant unes obres al centre de Tarragona, la cova ha estat objecte d’exploracions contínues.

Al seu interior, el sistema subterrani inclou diversos llacs i sales inundades, fet que ha facilitat la creació d’un ecosistema subterrani fascinant que continua evolucionant. Les investigacions a la cova han permès descobrir una sèrie d’espais i galeries com la Sala CEO, la Sala Benso i la Sala Rivemar, que continuen ampliant el coneixement sobre la història geològica de la zona.

Una història d’exploració i descobriments

Des del seu descobriment, la Cova Urbana ha estat objecte de contínues exploracions. En els seus primers anys, els espeleòlegs van trobar diverses sales, com la Sala CEO i la Sala Benso, així com un impressionant llac subterrani. Amb el temps, les expedicions van revelar més galeries i sales, com la Sala Rivemar i la Sala Josep Maria Forné, que van mostrar la complexitat i la bellesa del sistema subterrani.

Al llarg dels anys, els equips d’investigació han continuat expandint el seu coneixement de la cova, i el mar subterrani continua sent un dels atractius més importants per a la comunitat científica. Tanmateix, l’accés a les noves àrees de la cova ha estat limitat a causa de la creixent pujada del nivell de l’aigua, fet que ha inundat moltes zones que abans eren accessibles sense la necessitat de busseig.

Malgrat els reptes, la SIET continua les seves investigacions, amb nous avenços i descobriments que mantenen viu l’interès per aquest sistema subterrani únic a Tarragona. Per això, la SIET es marca diversos objectius per al futur proper, com continuar la investigació de la Sala Porpra, així com millorar la descripció topogràfica de la Cova Urbana.