El catedràtic del Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la Universitat Rovira i Virgili (URV), Jordi Salas-Salvadó, ha estat investit doctor honoris causa per la Universitat Nacional de La Plata. La institució acadèmica argentina ha valorat les contribucions de Salas-Salvadó en el desenvolupament de les ciències de la salut.

Especialment, subratllen, en la seva «reconeguda» activitat investigadora en el camp de la nutrició humana, «convertint-se en un referent, i el seu prestigi científic internacional, elevant el nivell científic i de projecció de les institucions espanyoles».

La universitat argentina destaca la repercussió transnacional de la investigació del catedràtic en relació amb la dieta mediterrània, sobretot, apunten, pel que fa a la fruita seca i l’oli d’oliva. «Ha sigut capaç de canviar les guies i recomanacions de diferents societats científiques i institucions públiques internacionals per la prevenció de la malaltia cardiovascular i la diabetis», sostenen. També han tingut en compte la seva contribució en l’evolució de l’epidemiologia clàssica al món, sobretot per la introducció de les ciències òmiques, com ara la metabolòmica i la metagenòmica, en l’avaluació de l’efecte de la dieta sobre la salut i la malaltia.

Actualment, Jordi Salas-Salvadó és director de la Unitat de Nutrició Humana de la URV i investigador principal del Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa (CIBER) de Fisiopatologia de l’Obesitat i Nutrició de l’Institut de Salut Carlos III. També és investigador de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), membre de la Xarxa d’Experts de l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, director del Centre Català de Nutrició de l’Institut d’Estudis Catalans, president del Fòrum Mundial per a la Recerca i Difusió de la Nutrició i membre del Consorci internacional de Qualitat de Carbohidrats i de la junta del Panell d’Experts en Diabetis i Nutrició.

Les línies de recerca de Salas-Salvadó se centren en els assajos clínics en humans que avaluen l’efecte de les dietes i els compostos dietètics sobre l’obesitat, la diabetis tipus 2 i les malalties cardiovasculars. És director i president del comitè directiu de l’estudi PREDIMED-PLUS, un assaig multicèntric, aleatoritzat i de prevenció primària en curs amb 6.900 participants amb sobrepès o obesitat amb síndrome metabòlica.