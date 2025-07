La Diputació destina 3,5 MEUR en ajuts per a efectes de fenòmens meteorològics

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

La Diputació de Tarragona destinarà 3,5 milions d'euros en ajuts per a restablir béns i serveis dels municipis afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals. La convocatòria d'aquesta línia de subvencions ja està oberta i els ens locals interessats poden presentar les sol·licituds fins al pròxim 30 d'abril.

Els ajuts es poden destinar a despeses derivades de danys produïts per alteracions climatològiques i catàstrofes naturals, com inundacions per pluges o desperfectes pel vent o les pedregades. També es poden demanar per a despeses d'inversió i actuacions urgents per a restablir serveis i béns afectats o per a costejar l'assistència tècnica, econòmica o jurídica de caràcter excepcional i urgent.

Els fets han d'haver ocorregut entre l'1 d'abril del 2024 i el 31 de març del 2025 i es tindrà en compte el llindar alt de perillositat a la taula d'alteracions meteorològiques d'acord amb les dades del Servei Meteorològic de Catalunya. La distribució dels ajuts seguirà un criteri demogràfic, prioritzant els municipis més petits.