Publicat per Marta Omella Redactora Tarragona Creat: Actualitzat:

La Societat d’Investigacions Espeleològiques de Tarragona (SIET) ha descobert una nova sala dins de la Cova Urbana. L’espai, batejat com a Sala Porpra, es troba en una zona fins ara inexplorada, paral·lela i lleugerament enrere respecte al recorregut principal de la cavitat.

L’existència d’aquest nou espai, explica Albert Mañé, president de la SIET, es va intuir fa cinc anys, però no va ser fins a l’any passat quan, després de diverses campanyes d’exploració i desobstrucció, es va aconseguir obrir un accés practicable, és a dir, sense necessitat de busseig.

El descobriment es va fer durant una exploració subaquàtica a la Sala Benso, quan un dels espeleòlegs, Xavi Puértolas, va localitzar un pas estret submergit que semblava connectar amb una nova galeria.

En una exploració posterior, l’equip es va adonar que des d’aquest nou espai podien donar-se la mà amb Mañé, que es trobava en una altra petita sala inundada. Això va confirmar la connexió entre els dos punts. «La sala es troba en una posició una mica apartada, com si estiguéssim retrocedint respecte a les altres sales, però al mateix temps segueix una trajectòria paral·lela a la que hem anat trobant fins ara», indica Mañé.

Davant aquesta troballa, l’equip va iniciar les tasques per eixamplar el pas i fer-lo practicable. «Vam començar amb eines manuals, diversos socis del club baixàvem a picar durant hores», relata el president.

Finalment, l’equip va optar per transportar un compressor de 30 kg fins a l’interior de la cova per fer servir una pistola percutora. «Va ser així com l’any passat vam aconseguir obrir dos passos. Un és molt complicat, i per això li diem la ‘Gola del Llop’,; l’altre, que és més accessible, l’hem batejat el ‘Pas Cobra’», explica Mañé.

Malgrat aquest nou descobriment, la investigació a la sala Porpra es troba condicionada pel nivell d’aigua de la cova, que ha pujat considerablement en l’últim any. Aquest increment, assenyala el president, es deu a les filtracions del terreny i a les pluges acumulades.

«Ens trobem davant el nivell més alt en la darrera dècada. Això vol dir que moltes zones que fins ara es podien accedir sense la necessitat del busseig, han quedat pràcticament inundades», remarca.

Una millor topografia

Tot i l’actual aturada, la SIET es marca diversos objectius pel futur pròxim, com continuar la investigació de la sala Porpra, així com millorar la descripció topogràfica de la Cova Urbana. «Volem documentar la cavitat amb la tecnologia actual», explica Mañé.

«Ja fa més de vint anys que es va crear el mapa que fem servir i creiem que és necessari renovar-lo amb eines més modernes per aconseguir una visió molt més detallada d’aquestes cavitats», afegeix. A més, s’estan realitzant exploracions en altres punts de la cova, com ara una zona elevada on s’han fet escalades per accedir a possibles continuacions superiors.