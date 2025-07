Tarragona reuneix el talent jove de l’art escènic

Publicat per Marta Omella Redactora Tarragona Creat: Actualitzat:

Tarragona es convertirà, un any més, en l’epicentre del teatre i el talent jove, que prendran protagonisme el pròxim dimarts 1 d’abril a la tercera edició de les Jornades de la Xarxa d’Ensenyaments Teatrals de la província de Tarragona. Es tracta d’un esdeveniment organitzat pel Cicle Formatiu de Tècniques d’Actuació Teatral de l’Institut Antoni de Martí i Franquès i l’Ajuntament de Tarragona amb l’objectiu de crear un punt de trobada per als joves actors de la demarcació.

D’aquesta manera, els estudiants d’arts escèniques dels diferents instituts de la província es desplaçaran a la capital per participar en tallers, exhibicions i espais de reflexió sobre la professió. «Es tracta de crear xarxes i teixir vincles, però també de compartir conceptes, idees i formes de treballar», explica Jordi Romero, coordinador del cicle formatiu.

La jornada arrencarà a les 9 h amb diferents tallers especialitzats a càrrec dels docents del cicle, on els participants podran aprofundir en disciplines com el treball de cos, la dansa, el cant o la improvisació. «Es veuran obligats a treballar amb persones que no coneixen, que tot i que pot semblar un hàndicap, en realitat és un gran avantatge», assenyala Romero.

A les 11 h tindrà lloc la presentació oficial de la jornada, enguany a càrrec de l’actriu catalana Vicenta Ndongo, guanyadora del Premi Nacional de Cultura de Catalunya 2024. «Ens fa moltíssima il·lusió poder comptar amb ella, no només per la seva trajectòria professional, sinó també perquè sempre defensem la importància de donar espai a la diversitat, i creiem que pot ser un gran referent per als alumnes», assegura el coordinador.

Tot seguit, els estudiants dels diferents instituts presentaran les seves peces, les quals han treballat al llarg del curs. Més tard, els professors del cicle oferiran assessorament als alumnes en les seves interpretacions per ajudar-los a fer-les créixer i perfeccionar-les.

«És una oportunitat de col·laboració entre docents i alumnes per fer evolucionar aquestes creacions», explica Romero. Abans, però, l’alumnat de primer curs del cicle formatiu de l’institut amfitrió llegirà el manifest anual del Dia Mundial del Teatre, seguit d’una actuació dels estudiants de segon, que presentaran una peça de creació pròpia.

La jornada clourà a les 17.30 h amb un espectacle al Teatre Tarragona, que serà gratuït i obert a tota la ciutadania. Aquest serà protagonitzat per un grup d’estudiants de l’Institut del Teatre, que en acabar l’acte oferiran un col·loqui. «Sempre intentem triar una funció que pugui inspirar als alumnes, que podran veure una mica el que seria aquest recorregut al qual aspiren, l’evolució natural d’aquesta formació artística que estan rebent» comenta el coordinador. Una formació que, fa no tants anys, no es podia realitzar a Tarragona.

«Sempre ens fa molta il·lusió organitzar i acollir aquesta jornada, perquè a més d’un punt de trobada també actua com una mena de portes obertes del nostre centre i cicle. Som els primers estudis públics d’interpretació de la província, i això ens enorgulleix. Quan els professors que ara impartim classe érem alumnes, vam haver d’anar a Barcelona a rebre aquesta formació», recorda Romero.