Tarragona podrà cobrar un recàrrec turístic municipal de més de 4 euros als creueristes de pas

Publicat per John Bugarin Creat: Actualitzat:

A partir de l’1 de maig, entrarà en vigor l’increment de la taxa turística pactat entre el Govern de la Generalitat de Catalunya i els Comuns. A més, els ajuntaments podran començar a aplicar el seu propi recàrrec municipal com ha estat fent Barcelona des del 2021.

El decret que ha aprovat aquesta setmana l’executiu socialista per a duplicar les tarifes de l’Impost sobre les estades en establiments turístics —popularment coneguda com a taxa turística— inclou matisos importants respecte a la proposta que es va presentar fa un mes.

Tal com es va explicar, municipis podran cobrar un recàrrec de quatre euros per nit com a màxim. A la Ciutat Comtal, en canvi, pot arribar fins als vuit euros. La novetat és que aquest límit desapareix per als creueristes que s’estiguin 12 o menys hores a la ciutat, ja que són els que menys impacte econòmic tenen en la ciutat per la seva curta estada. A banda, contaminen més perquè no es connecten a la xarxa elèctrica dels molls i mantenen el motor auxiliar encès. Els consistoris podran imposar un preu més elevat als passatgers d’aquest tipus d’embarcacions.

Des del maig fins al novembre, Tarragona rebrà 58 creuers segons les previsions del Port de Tarragona. D’aquests, n’hi ha 45 que faran una estada menys de 12 hores al Moll de Balears. Es calcula que, en aquest període, la ciutat podria acollir uns 100.000 passatgers —tenint en compte la capacitat màxima de cada embarcació— i només 6.600 s’estarien més de mig dia. Els 94.000 restants hauran de pagar sis euros de taxa turística, a banda el recàrrec que acabi determinant l’Ajuntament.

Així, s’ingressarien uns 564.000 euros dels creueristes de pas a través de la tarifa fixa de l’Impost sobre les estades en establiments turístics. Cal recordar que aquests diners es reparteix a parts iguals entre la Generalitat i l’administració local. Per tant, al consistori tarragoní li pertocarien uns 282.000 euros. Tot això, sense sumar encara la possible recaptació d’un futur cànon municipal que s’ha d’acabar de decidir. En aquest cas, l’Ajuntament percebria el 100% dels beneficis.

Una nova ordenança

El consistori haurà de definir, a través d’una nova ordenança, quin recàrrec vol aplicar. No només als creueristes, sinó també a la resta de visitants que pernoctin en un establiment turístic de la ciutat, com hotels, càmpings o habitatges d’ús turístic.

Fa mesos, l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ja va demanar al president de la Generalitat, Salvador Illa, que l’Ajuntament pogués cobrar el seu propi cànon extra per a tenir «el mateix que té Barcelona». Ara que el Govern català ha donat llum verda, caldrà veure quan i com s’acaba materialitzant a Tarragona.

El que queda clar és que, a partir del mes de maig, es duplicaran les tarifes de la taxa turística. Mentre abans oscil·laven entre els 60 cèntims i els 3 euros per persona i dia; a partir d’ara, aniran dels 1,20 als 6 euros, que es cobraran tant als clients dels hotels de cinc estrelles i càmpings de luxe com als creueristes que s’estiguin menys de 12 hores a la ciutat.

L’any 2023, es van recaptar 949.463,80 euros a Tarragona a través de l’Impost sobre les estades en establiments turístics i l’Ajuntament va ingressar la meitat del total. Per tant, si el nombre de visitants es manté estable aquest any, el consistori podria guanyar el doble del que va percebre aquell any.

Pel que fa als beneficis que pugui obtenir el consistori a través d’un recàrrec municipal, la Generalitat determina que «els municipis podran destinar a les finalitats que considerin adients els recursos obtinguts i, prioritàriament, en un percentatge no menor al 25% a les polítiques d’habitatge». Des de la plataforma Stop Creuers celebren l’augment de la taxa turística, que ha de servir per a «incrementar el benestar de la població dels municipis on reben turistes».

D’altra banda, insten l’Ajuntament de Tarragona a ser «valent» a l’hora d’aplicar el recàrrec municipal. Segons els seus càlculs, si el consistori cobra 4 euros de cànon extra, poden recaptar al voltant d’uns 7 MEUR, tenint en compte que l’any passat es van registrar 1,7 milions de pernoctacions i van arribar 136.850 creueristes a la ciutat.