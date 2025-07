S’utilitzarà pesca elèctrica a l’Anella Mediterrània

Publicat per Oriol Castro Creat: Actualitzat:

El control de fauna exòtica invasora, de la llacuna de l’Anella Mediterrània es farà mitjançant la pesca elèctrica. L’Ajuntament de Tarragona ha tret a licitació un contracte pel control de la fauna exòtica a l’entorn per un valor estimat de 19.092,36 euros. L’actuació s’emmarca en el projecte de medi ambient Tarragona GreenBelt 2026.

«A la llacuna del parc de l’Anella Mediterrània, s’hi ha alliberat de manera incontrolada la perca americana. Aquesta espècie de peix fortament depredador, probablement està impedint que s’hi manifesti el potencial de l’espai per acollir, per exemple, espècies d’amfibis o d’alguns invertebrats aquàtics com els espiadimonis», s’explica a la memòria del contracte. També hi ha exemplars introduïts de tortugues aquàtiques exòtiques invasores i, recentment, s’hi ha detectat també la presència de peix sol, també exòtic invasor. «Per aquest motiu, es pretén implementar solucions per reduir les poblacions d’aquesta fauna exòtica invasora, i evitar els possibles impactes nocius per la biodiversitat i ecosistemes de la zona de la Llacuna de l’Anella Mediterrània», s’afegeix al document.

Actuació necessària

La contractació dels treballs de control de fauna exòtica invasora en la llacuna de l’Anella Mediterrània és necessària per tal d’acomplir els compromisos adquirits per l’Ajuntament, resultants de l’acceptació de la subvenció atorgada per la Fundación Biodiversidad per la renaturalització d’espais urbans i periurbans de ciutats espanyoles. El llac té unes dimensions de 7.900 m2 i pròximament s’instal·larà una guingueta. Va ser un dels espais principals dels Jocs del Mediterrani.