Parc Central, escenari d’una desfilada de moda inclusiva protagonitzada per Down Tarragona

El centre comercial Parc Central i l’associació provincial Down Tarragona han celebrat la primera desfilada de moda inclusiva. L’acte, que s’ha dut a terme aquest dijous a la plaça central del centre comercial, ha captat l’atenció dels visitants de Parc Central que han gaudit d’una passarel·la carregada de significat i emoció.

La desfilada, protagonitzada per 17 persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals similars, ha estat una oportunitat per sensibilitzar i reivindicar la diversitat en tots els àmbits. Les marques Botticelli, Etam, FC Barcelona, Jack & Jones, JD Sports i Munich, presents al centre comercial, van cedir peces de les seves col·leccions per contribuir amb la iniciativa.

Tant els participants com els seus familiars i acompanyants van valorar molt positivament aquesta iniciativa, que s’espera que pugui tenir continuïtat en futures edicions com una acció més per fomentar la inclusió i la visibilització de les capacitats de totes les persones.

El president de Down Tarragona, Xavier Sanmiguel, va voler obrir l’acte amb unes paraules: «Enguany, amb aquesta desfilada volem amb aquesta desfilada volem capacitats i valors de les persones amb discapacitat. Es tracta de trencar etiquetes, trencar estereotips... Les persones amb síndrome de Down i discapacitat intel·lectual si van a l'escola, aprenen. Poden treballar en l'empresa ordinària amb eficàcia i responsabilitat. Les persones amb síndrome de Down i discapacitat intel·lectual poden viure de forma independent. Les persones amb síndrome de Down i discapacitat intel·lectual poden tenir una vida normalitzada, sempre que els hi donem el suport i les oportunitats que necessiten».

Per la seva banda, el gerent de Parc Central, Francisco Lambea, va subratllar que «a Parc Central treballem per ser un espai de trobada inclusiu. Volem que tothom tingui l’oportunitat de formar part de projectes que realcin les persones i les seves capacitats. Aquesta desfilada no és només un esdeveniment de moda, sinó una prova del nostre compromís amb la societat».

L'activitat s’ha emmarcat dins la setmana de sensibilització, impulsada per Parc Central i Down Tarragona, amb motiu del Dia Mundial de la síndrome de Down, que també ha inclòs una exposició fotogràfica sobre la integració al món laboral de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals similars. L’objectiu d’aquesta exposició és trencar amb els estereotips i posar de manifest el seu potencial en diferents entorns professionals d’empreses ordinàries.

A més, durant aquesta setmana, 10 persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals similars han participat de forma voluntària, en les tasques diàries d’establiments comercials i empreses ordinàries ubicades a Parc Central. Aquesta acció ha estat possible gràcies a la col·laboració de Botticelli, Encuentro Moda, ETAM, IKEA, Jack & Jones, JD Sports, Munich, Esclat i New Capital.

Es tracta d’una experiència que permet desenvolupar habilitats professionals i personals, com són l’autonomia i la confiança. L’objectiu d’aquestes iniciatives és afavorir una societat més inclusiva i compromesa amb la igualtat d’oportunitats.