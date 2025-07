«Continuem resistint»: els Premis Ones arriben a la seva 31a edició

Publicat per Oriol Castro Creat: Actualitzat:

Els Premis Ones Mediterrània, organitzats per la Fundació Mare Terra, arriben enguany a la seva 31ª edició amb la voluntat de reivindicar-se. «Hem passat una temporada complicada com a entitat, però continuem resistint. Organitzem els premis amb encara més força», va expressar Àngel Juárez, president de la fundació.

La gala se celebrarà el pròxim 20 de juny al Teatre Tarragona. En aquesta edició, els premiats són diversos i destaquen la periodista Cristina Fallaràs o l’advocat Joaquim Bosch. D’igual forma, es premiarà la pel·lícula Mariposas Negras de David Baute i l’associació ecologista Mar de Fábula, de Camariñas.

Guardó sostenible

«Una de les novetats d’enguany és que hem canviat el guardó, que ara serà fet amb materials reciclats. Volem continuar apostant per la sostenibilitat», va exposar Juárez. El Premi Ones d’Economia Circular se l’endurà en aquesta edició l’Institut d’Horticultura i Jardineria de Reus. «Fan una gran feina i estan fent recerques importants», va afirmar Juárez. També es reconeixerà el periodista Néstor Martínez i Susana Herrera, entre d’altres