La comunitat de la URV omple el Parc Francolí en la seva Festa Major

Publicat per Oriol Castro Creat: Actualitzat:

La Festa Major de la Universitat Rovira i Virgili va arribar ahir a la seva tercera edició i va omplir el Parc Francolí. 5.000 persones pertanyents a la comunitat de la universitat hi van participar i la celebració ja s’ha consolidat en el calendari.

«És un èxit. Cada any estem augmentant la capacitat i sabem que malauradament hi ha gent que es queda fora. Procurarem que la pròxima edició puguem entrar tots», va expressar Josep Pallarès, rector de la URV, durant la celebració.

El rector va apostar per organitzar anualment aquesta festa major per «impulsar el vessant social». «Veiem els diferents grups de les facultats i campus amb les seves samarretes. Això impulsa el sentiment de pertinença. És viure la universitat d’una forma divertida més enllà de les classes», va exposar Pallarès.

A l’esdeveniment hi van acudir estudiants de tots els campus de la universitat, des de Tortosa i Vilafranca fins a Vila-seca. «Són uns anys universitaris molt intensos i s’hi formen com a persones. Es tracta de competències i capacitats, però també el creixement personal i la convivència», va indicar el rector.

La Festa Major de la URV és un esdeveniment que es prepara durant tot l’any. «És molta feina. Som una vintena de persones de diferents campus: estudiants, professorat, personal tècnic i de serveis. Tenim en compte tots els espais, la infraestructura i totes les activitats que volem organitzar», va explicar Iolanda Tortajada, portaveu de la comissió organitzadora.

Superada la incertesa

«El primer any que la vam fer teníem la incògnita de saber com aniria. Però va ser un èxit i ja no hem parat», va afirmar Tortajada. Els responsables van destacar l’ambient festiu que es viu durant la jornada. «Hi ha molta alegria i ja s’espera a la pròxima festa. Molts estudiants coneixen d’altres, però també personal de la casa», va afegir la portaveu.

La primera festa es va organitzar al Camp de Mart i la segona al Parc de la Ciutat. «Enguany volíem repetir de seu, però el parc està en obres. Ho hem hagut de canviar tot quan ja ho teníem organitzat. Per això també les limitacions d’espai perquè al parc podíem acollir unes 6.000 persones. Però crec que el Francolí també és un lloc agradable i espaiós», va explicar Pallarès. Així, després de tres edicions amb una gran afluència de públic, ja es pensa en un major aforament de cara al futur.