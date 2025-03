El Tour de França recorrerà 6 km per indrets «icònics» del centre de Tarragona

Publicat per Oriol Castro Creat: Actualitzat:

Després del gran anunci a Barcelona, toca posar-se a treballar per tenir tot llest per l’arribada del Tour de França a la ciutat l’estiu que ve. El govern municipal es va reunir ahir amb els representants de la cursa per a començar a definir en els detalls de la sortida que acollirà la ciutat el 5 de juliol de 2026. El més destacat de la trobada és que s’ha confirmat que els primers sis quilòmetres de l’etapa recorreran el centre de la ciutat fins a arribar a la Via Augusta, des d’on els ciclistes ja pedalaran fins a Altafulla i Torredembarra.

«Hem rebut propostes per part del director de sortides del Tour. Un plantejament molt treballat i coherent, que demostra que coneix la ciutat. I nosaltres també hem fet les nostres propostes. Entre les dues hem trobat un inici d’acord», va explicar Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona, després de la reunió.

El recorregut total i detallat encara no s’ha confirmat i ambdues parts es reuniran pròximament per continuar treballant-hi. «Estem bastant convençuts del punt d’inici. És cert que nosaltres volíem que s’iniciés des d’un altre lloc. Però ells suggereixen un punt més visual. Amb la seva proposta sortim tots beneficiats perquè també passarà pel lloc que volem», va afirmar el batlle. «El que sí que puc dir és que les zones per on passaran els ciclistes seran totalment icòniques», va afegir Viñuales.

També es va parlar de possibles emplaçaments per la zona del Village del Tour, un espai de trobada, d’uns 15.000 metres quadrats, per totes les persones que participen al Tour, des d’autoritats locals, socis, aficionats, convidats, celebritats o antics campions. «Hem trobat un espai al centre de Tarragona que complexi amb tots els requisits de seguretat i d’espai», va indicar Viñuales.

En l’últim precedent d’un esdeveniment d’aquestes característiques, quan La Vuelta a Espanya del 2023 va acabar una etapa a la ciutat, la cursa va arribar per l’avinguda d’Andorra fins a la plaça Imperial Tàrraco, per enfilar la Rambla Nova fins a la font del Centenari, l’avinguda de Pau Casals, el carrer Estanislau Figueras, la Rambla Vella fins a la plaça de la UNESCO i el passeig de Sant Antoni, on estava situada la meta. A diferència de la cursa espanyola, els quilòmetres del Tour per Tarragona és molt probable que siguin neutralitzats i que la sortida real es faci camí d’Altafulla.