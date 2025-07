Tarragona renova els vestidors del camp de futbol d'Icomar

L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha inaugurat aquest dijous la reforma integral dels vestidors del camp de futbol d'Icomar. Aquesta actuació és la primera d'un seguit de millores previstes per a les instal·lacions esportives municipals durant aquest any i arriba després de la renovació de la gespa artificial duta a terme l'any passat.

Les obres, iniciades el passat gener, han inclòs la renovació completa dels cinc vestidors, l’ampliació del nombre de banys, la construcció d’un magatzem i la modernització del sistema de generació d’aigua calenta. La reforma ha comptat amb un pressupost de 43.217,26 euros.

Els vestidors del camp de futbol d'Icomar es van crear l’any 1994 i van ser ampliats el 2004. Des d'aleshores, no havien rebut cap millora significativa. L’alcalde Viñuales ha destacat la importància d’aquesta reforma per oferir unes instal·lacions dignes als esportistes: «Amb la renovació i millora dels vuit camps de futbol municipals fem realitat una llarga reclamació de la ciutat, dels clubs i dels esportistes. Aquesta reforma integral permetrà que els i les esportistes disposin d'una instal·lació de qualitat i adequada a les seves necessitats».

Cada setmana, uns 260 esportistes de diverses categories utilitzen el camp de futbol d'Icomar, a més de jugadors i jugadores d’altres equips que competeixen en aquestes instal·lacions.

Viñuales ha reafirmat el compromís del govern municipal amb la millora de les infraestructures esportives: «La millora dels vuit camps de futbol municipals va ser una de les primeres apostes d’aquest govern municipal i ho continua sent. Volem garantir que infants, joves, adults i gent gran puguin practicar esport en equipaments dignes i de qualitat». L’Ajuntament disposa actualment d’un pressupost de 280.000 euros per continuar renovant les instal·lacions esportives municipals.

En els últims dos anys, el consistori ha mantingut reunions amb els clubs per conèixer de primera mà les seves necessitats i, actualment, s’està duent a terme una auditoria per determinar les actuacions prioritàries. Aquestes es realitzaran per fases, prioritzant les més urgents. La pròxima actuació de millora es farà en els pròxims dies al camp de futbol municipal de La Granja, on se substituiran totes les dutxes dels vestidors.

Entre les reformes previstes per als pròxims mesos es troben la renovació de paviments, portes, mobiliari i pintura dels vestidors; la substitució i reparació de tanques perimetrals; el manteniment i reposició de les xarxes de les porteries; l’arranjament de seients i graderies; la renovació d’instal·lacions elèctriques i de fontaneria; i la millora de les cobertes i la impermeabilització.

L’acte inaugural ha comptat amb la presència del conseller d’Esports, Mario Soler, i de diversos membres de la junta del Club Futbol Icomar, que han celebrat la reforma com un pas endavant per a l’esport local.