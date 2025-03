El sector dels pisos turístics: «No afectem el mercat de lloguer»

Publicat per Oriol Castro Creat: Actualitzat:

El sector dels apartaments turístics reclama que la Generalitat legisli la seva activitat abandonant la «mirada barcelonina» i tenint en compte «les característiques de cada territori». «Demanem a l’Administració que es torni a obrir el diàleg. El nou decret no ajudarà el mercat de lloguer i en canvi paralitzarà una activitat a molts indrets, ja que en moltes poblacions els habitatges turístics són de segona residència i els seus propietaris no els dedicaran a un lloguer tradicional», va explicar Joan Calvet, president de l’Associació d’Apartaments Turístics Costa Daurada i Terres de l’Ebre.

L’entitat va organitzar aquest dimarts la XI Jornada de Turisme i es va notar l’enuig dels professionals que es dediquen a aquesta activitat. «Els habitatges d’ús turístics (HUT) es van començar a legislar el 1967 perquè algunes famílies no podien pagar hotels durant les seves vacances. Els HUTs són una resposta a una necessitat, no formen part d’una especulació», va afirmar Carles Sala, director institucional de l’àrea jurídica dels Agents de la Propietat Immobiliària, durant una de les ponències de la jornada.

El sector reclama que les regulacions es facin «d’acord amb les dades, amb coneixement» i que l’eliminació d’habitatges d’ús turístic no tindrà efectes en un augment dels pisos de lloguer o una baixada dels seus preus. «El control de rendes no ha funcionat mai. Tots els economistes estan d’acord amb això. Nosaltres apostem per incentius positius, com beneficis fiscals», va defensar Héctor Simón, director de la Càtedra Unesco sobre el Dret a l’Habitatge de la URV.

Els experts apunten també que el context actual és complicat i que Catalunya té un parc d’habitatge envellit i hi ha molt poca cultura de la rehabilitació al territori. «Els fons Next Generation no han funcionat perquè falten molts recursos tècnics i informació», va expressar Xavier Llorens, president del Col·legi Oficial Arquitectura Tècnica de Tarragona.

Es calcula que el país acabarà enguany amb un dèficit de 125.000 habitatges, enmig d’un gran creixement poblacional. «Anem a una situació de col·lapse. El decret de la Generalitat implica que la definició de municipi turístic, feta el 2003, deixa d’existir», va reblar Sala.

No tothom ha de viure a Tarragona

«Hi ha d’haver oportunitats també per a altres poblacions. No tothom ha de viure a Tarragona o Reus», va afegir Sala. Amb tot, el sector se sent assenyalat i perseguit. «Si els ajuntaments i la Generalitat ho decideixen, el 2028 es poden suspendre totes les llicències d’habitatges turístics», va dir Calvet.

També hi va haver una ponència sobre l’impacte del decret als municipis. Els representants d’ajuntaments van abordar les conseqüències de la regulació en l’ordenació del sector i van exposar la necessitat d’adaptar la normativa a la realitat de cada municipi. «Fem les coses bé i generem molta economia», va concloure Calvet.