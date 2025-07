Un regidor de Junts a Tarragona afirma que la ciutat hauria de tenir només dues colles castelleres

Les declaracions del regidor de Junts a l'Ajuntament de Tarragona, Pep Manresa, en una tertúlia de Tarragona Ràdio han generat una forta polèmica en el món casteller i en l'àmbit polític local. Manresa va afirmar que la ciutat hauria de tenir només dues colles castelleres en lloc de les quatre actuals.

En un moment de la seva intervenció en la tertúlia, Manresa va expressar la seva opinió sobre el nombre de colles castelleres a la ciutat:

«Avui en dia, a Tarragona, tenim quatre colles. Jo soc del parer que n'hauríem de tenir dues. Dues i bones, i no quatre. Ho sento molt, però si a mi em pregunten, amb la gent que som en quatre colles a Tarragona, en hauríem de tenir dos i seríem la pera. Jo ho entenc així, vaja.»

Una afirmació que ha generat un fort rebuig en el món casteller i en el teixit social de la ciutat, ja que les quatre colles castelleres de Tarragona són un element essencial de la identitat cultural local.

Jordi Sendra es desmarca de les paraules de Manresa

Davant la polèmica, el portaveu del grup municipal de Junts, Jordi Sendra, ha volgut desmarcar-se de les paraules de Manresa i ha assegurat que el regidor «va cometre un error» en expressar una opinió personal mentre representava el grup municipal.

«El regidor Pep Manresa va cometre un error, va parlar en nom propi quan no podia fer-ho perquè estava representant el grup municipal, i el nostre grup municipal i el seu portaveu el primer som uns grans defensors de les quatre colles que hi ha a la ciutat. De fet, el meu germà és casteller de Sant Pere i Sant Pau, i al Serrallo hi tinc quasi bé germans. Jo crec que va ser una errada pensar que podia opinar el que ell cregués personalment quan estava representant Junts, i Junts no té aquesta opinió.»

Sendra ha subratllat que Junts és un defensor del fet casteller i ha recordat que el grup ha treballat perquè les colles tinguin més subvencions per a les seves actuacions.

Reaccions a les xarxes socials

Després de les crítiques rebudes, Pep Manresa va defensar-se a les xarxes socials:

«Si sabessis el que vaig dir, no diries ni mu. Una cosa és el sentiment de la gent i per això entenc això de les quatre colles o cinc o les que vulguis, i una altra cosa és el que vaig voler dir: que amb tota la gent que fa castells, si tinguéssim dues colles, podríem ser els millors. I per cert, si li busques les pessigolles a allò que vaig dir, com veig que tens poca feina, et diré que l'únic partit que ha apostat perquè les colles tinguessin més diners hem estat nosaltres.»

Crítiques des d'ERC

Les paraules de Manresa també han provocat reaccions dins l'oposició. La portaveu del grup municipal d'ERC, Maria Roig Alsina, ha criticat les afirmacions del regidor de Junts a X (antic Twitter):

«#Tarragona té 4 colles castelleres amb una història i un nivell que són un orgull per la nostra ciutat. Que un conseller de Junts a l'Ajuntament faci afirmacions de manera desacomplexada com la que vam sentir la setmana passada és, si més no, de vergonya aliena.»