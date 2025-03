Una nova eina d’intel·ligència artificial reduirà un 40% la càrrega burocràtica dels metges tarragonins

Publicat per John Bugarin Creat: Actualitzat:

El Col·legi Oficial de Metges de Tarragona (COMT) aposta fermament per la intel·ligència artificial. Per aquest motiu, ha signat un acord pioner amb Llamalítica, una eina especialitzada en transcripció i gestió de documents mèdics que ajudarà a reduir la càrrega burocràtica dels metges en un 40%. Així ho assegurava ahir el president del COMT, Sergi Boada, qui va destacar la necessitat d’incorporar solucions tecnològiques que permetin optimitzar els temps dels professionals de l’àmbit sanitari i millorar l’atenció als pacients.

En aquest sentit, remarcava que aquesta nova aplicació permetrà «humanitzar» les visites mèdiques perquè «ara podrem tornar a mirar als ulls dels pacients i no pas a una pantalla». El CEO i cofundador de Llamalítica, Frederic Llordachs va detallar com funciona aquesta plataforma d’intel·ligència artificial que utilitza tecnologia de reconeixement de veu, processament del llenguatge natural i aprenentatge automàtic per transcriure converses mèdiques en temps real i generar informes, notes d’evolució, justificants mèdics i altres documents administratius de manera automàtica.

Per tant, el que fa aquesta aplicació és gravar la conversa que mantenen el metge i el pacient durant la visita, i, posteriorment elabora un resum amb els aspectes més importants. A partir d’aquí, la plataforma ordena tota aquesta informació en funció de quin format de document que esculli el doctor. Per exemple, es pot acabar extreient una nota mèdica SOAP, la plantilla utilitzada habitualment en l’atenció primària per a evaluar l’estat d’un pacient; o un informe per a una asseguradora.

«L’acta pot seqüencialitzar-se», explicava Llordachs. Això vol dir que es pot anar afegint nova informació, tant a través de la gravació de veu com adjuntant documents sobre l’historial clínic del pacient. «Hem de ser capaços que els metges tornin a ser metges i no esclaus d’un ordinador», remarcava. Es calcula que, amb l’ús d’aquesta innovadora eina, la càrrega administrativa dels professionals sanitaris es pot reduir entre un 20% i un 70% depenent de l’especialització i la complicació de cada cas.

Facilitar-ne l’accés

L’acord entre el COMT i Llamalítica suposarà un gran avantatge per als metges col·legiats, ja que inclou un descompte del 10% en la subscripció a aquests serveis d’intel·ligència artificial. A més, les societats professionals col·legiades gaudiran d’un mes gratuït i accés a un paquet especial amb més plantilles personalitzables per optimitzar la gestió documental. El conveni també preveu formació contínua i suport tècnic especialitzat per garantir una integració òptima de la tecnologia en la pràctica mèdica.

El COMT és la primera entitat col·legial que aposta per la intel·ligència artificial per a confrontar el repte de la burocràcia administrativa. La intenció és que s’acabi integrant en el sistema informàtic del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, però, per ara, el software s’està instal·lant en els mòbils personals dels metges. El funcionament és el mateix, però, un cop extret l’informe final, el repliquen al seu ordinador. «És una plataforma disruptiva i que canviarà la nostra manera de treballar», deia Boada, qui assegurava que implicarà «un estalvi de temps brutal».