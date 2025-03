Els veterinaris de Tarragona protesten contra la nova llei de medicaments

Publicat per Marta Omella Redactora Tarragona Creat: Actualitzat:

Gairebé una cinquantena de veterinaris es van concentrar ahir al matí davant la subdelegació del Govern a Tarragona per protestar contra el Reial Decret 666/2023. Aquest, vigent des de gener, regula l'ús i la dispensació de medicaments a les clíniques veterinàries i ha provocat dures crítiques entre els professionals del sector, que denuncien que la normativa «complica la seva feina diària, limita el seu criteri mèdic i comporta un excés de burocràcia».

La protesta, acompanyada per una aturada entre les 10 del matí i les 12 del migdia, es va organitzar en el marc d'una mobilització a nivell estatal, amb el suport d’associacions, sindicats i col·legis professionals, que reclamen una regulació «justa». Durant l’acte els manifestants van reivindicar la modificació del decret, així com la «necessitat de prescriure en base al criteri clínic i l’evidència científica».

«Estem totalment d’acord amb la necessitat de controlar l'ús dels antimicrobians, el que rebutgem és la manera en què s’ha implementat la normativa», explicava Verónica Araunabeña, presidenta del Col·legi de Veterinaris de Tarragona. «Ja hi ha un control europeu sobre els antibiòtics comercialitzats, i aquesta mesura afegeix càrrega administrativa innecessària», assenyalava.

Un altre dels punts de crítica és la falta d’actualització de les fitxes tècniques dels medicaments, fet que limita l'accés a determinats fàrmacs. «Molts medicaments que fem servir per animals, no estan registrats com a tals i hem de justificar constantment el seu ús», explicava Araunabeña.

«Ja no se’ns permet receptar fàrmacs que sempre hem tingut a l’abast, un fet que perjudica, sobretot, als nostres pacients, ja que, en molts casos, els medicaments d’ús humà són més econòmics», lamentava Mari Concha Arasa, una de les professionals presents a la protesta.

«A més, hem de prescriure la presentació completa del medicament independentment de la dosi necessària per al tractament. Això és perillós, perquè, per una banda, pot portar al desaprofitament i per l’altra a l’automedicació», afegia.

També denuncien el 21% d’IVA que s'aplica als serveis i medicaments veterinaris, un impost que no afecta altres professionals sanitaris. «Treballem amb pacients que, sovint, provenen de protectores o famílies amb dificultats econòmiques, i aquest impost suposa una barrera per garantir l'atenció adequada als animals», lamentava el manifestant Xavier Fernando.

D’altra banda, exigeixen que les sancions previstes per incompliments de la normativa no s'apliquin fins que el decret sigui revisat i adaptat a les «necessitats reals del sector». «No se'ns ha tingut en compte en la seva elaboració, tot i que vam presentar més de cinquanta esmenes», recordava la presidenta del Col·legi.