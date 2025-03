Els col·legiats del COMT donen llum verda al projecte de la nova seu col·legial

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’Assemblea General del Col·legi de Metges de Tarragona (COMT), celebrada aquest dimecres, ha aprovat la proposta relativa al projecte per a la nova seu col·legial de Tarragona. La decisió arriba després d’un procés d’anàlisi i una consulta entre els col·legiats, amb una enquesta d’una empresa externa, en que es va posar de manifest que l’actual seu presenta mancances importants i no supleix les necessitats de la institució.

Amb aquesta aprovació, la Junta de Govern del COMT podrà avançar en les negociacions per a tirar endavant el projecte, tenint en compte les opcions plantejades: la construcció d’un nou edifici o l’adequació d’un espai alternatiu ja existent a la ciutat. L’opció de reformar la seu actual queda en un principi descartada, ja que l’edifici de l’avinguda Imperi Romà no permet suplir les necessitats del col·legi.

El Dr. Sergi Boada, president del COMT, ha destacat la importància d’aquest pas per garantir un futur millor per a la institució i els seus col·legiats. «El nostre objectiu és dotar el COMT d’unes instal·lacions modernes, funcionals i adaptades a les necessitats reals dels metges del territori, tal i com demana la col·legiació».

A més de la nova seu, durant l’Assemblea General, s’ha presentat la liquidació del pressupost d’ingressos i despeses de l’exercici 2024, així com l’estat financer de la institució, destacant una gestió econòmica equilibrada amb un resultat positiu de 43.145,73 euros. Segons la Junta de Govern, aquest fet permet afrontar aquest projecte sense repercutir costos addicionals als col·legiats ni comprometre altres iniciatives estratègiques.

També s’ha traslladat als col·legiats el moviment col·legial del 2024, destacant que el nombre total de metges col·legiats a Tarragona a 31 de desembre era de 4.082 professionals. Al llarg de l’any, es van registrar 268 altes i 145 baixes.