Les Torres del World Trade Center, conegudes com les Torres Bessones, després dels atacs amb avions comercials l'11 de setembre de 2001.Wikipedia

L'11 de setembre de 2001 és una data marcada en la història de la humanitat. Aquell dia, 19 terroristes van prendre violentament el control de quatre avions comercials que havien enlairat des de la costa est dels Estats Units i es dirigien a diferents aeroports de Califòrnia. Els avions van ser estavellats contra les Torres Bessones de Nova York, el Pentàgon a Washington i, en el cas del quart vol, que es dirigia cap al Capitoli, es va estavellar en un camp de Pennsilvània després que els passatgers, en un acte heroic, s'enfrontessin als segrestadors. Els atacs van causar prop de 3.000 morts, milers de ferits i van desencadenar profundes repercussions geopolítiques que van canviar el món per sempre.

El que és menys conegut és que alguns dels darrers detalls d'aquests atemptats van ser discutits a Tarragona, en diferents hotels de Salou, Cambrils i Tarragona ciutat. En aquests punts, els responsables de l'atac van celebrar una trobada on van acabar de perfilar els aspectes clau del que seria un dels atemptats més impactants i recordats de la història.

El 9 de juliol de 2001, Mohamed Atta, un egipci de 33 anys i líder dels suïcides de l'11-S, va aterrar a l'aeroport de Barajas, a Madrid. Va llogar un Hyundai Accent i va viatjar fins a Tarragona, fent una parada a l’aeroport de Reus per recollir Ramzi Binalshibh, un iemenita considerat un dels cervells de l'operació. Diverses informacions apunten a que Binalshibh havia d'enrolar-se amb els atacants, però problemes amb el visat dels Estats Units li ho van impedir. Malgrat això, va jugar un paper clau en la coordinació de l’atac. De fet, bona part d’aquesta informació es coneix gràcies a la seva captura el 2002 al Pakistan. Binalshibh acabaria retingut al camp de detenció estatunidenc de Guantánamo, a l'illa de Cuba, on hauria revelat detalls sobre la preparació de l'atemptat.

Durant els dies següents, fins al 17 de juliol, diversos extremistes vinculats a l’atac es van reunir en diferents hotels de Tarragona, Cambrils i Salou. S'haurien allotjat als hotels Mónica de Cambrils, Sant Jordi de Tarragona i l'hostal Montsant de Salou. A la Costa Daurada, Atta i Binalshibh van ultimar el pla que havien estat dissenyant des d’Hamburg, on operava la cèl·lula jihadista responsable de l’atac, tot i que Al-Qaida central va proporcionar bona part dels suïcides que hi participarien. Durant aquesta estada a terres tarragonines, es presumeix que van acabar de fixar la data exacta de l’atemptat. Posteriorment, Binalshibh va viatjar a l'Afganistan a través de Turquia per informar personalment Ossama bin Laden sobre els avenços del pla.

Les investigacions posteriors van revelar la connexió entre la cèl·lula d'Hamburg, liderada per Atta, i la cèl·lula espanyola d'Abu Dahdah, establerta el 1994. Aquesta última va jugar un paper clau en la logística i les comunicacions d'Al-Qaida a Europa i, anys després, seria responsable dels atemptats de l'11-M a Madrid.

Concretament, el facilitador de la reunió entre Atta i Binalshibh va ser Amer Azizi, qui era el número 2 de la cèl·lula espanyola d'Abu Dahdah i qui, tres anys després, seria el cervell dels atacs de Madrid en revenja contra l'estat espanyol, després que Azizi aconseguís eludir la detenció en una operació policial que va aconseguir desarticular la cèl·lula espanyola i va condemnar a diversos dels seus membres a penes de presó.