La URV modernitzarà el catàleg del patrimoni de l’Arquebisbat

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La Universitat Rovira i Virgili (URV), a través de la Fundació URV (FURV), i l’Arquebisbat de Tarragona han signat un conveni de col·laboració per revisar, actualitzar i modernitzar el catàleg de patrimoni eclesiàstic per garantir-ne la seva conservació i gestió eficient, el seu coneixement i la seva difusió.

El projecte Taxonomia i Conservació: Anàlisi, Avaluació i Actualització de l’Inventari dels Béns Mobles de l’Arquebisbat de Tarragona el dirigirà la Dra. Marta Serrano Coll, professora i investigadora del Departament d’Història i Història de l’Art de la URV, i experta en patrimoni medieval i eclesiàstic. El conveni tindrà una durada de tres anys i serà prorrogable.

L’inventari actual dels béns mobles de l’Arquebisbat de Tarragona es troba en un estat obsolet i amb certes deficiències que dificulten la seva gestió i conservació. L’acord que han signat l’arquebisbe Joan Planellas i el director de recursos de la FURV, Francesc López Saperas, en presència del rector de la URV, Josep Pallarès, pretén corregir aquesta situació i aplicar els criteris científics i tecnològics més recents per garantir un registre exhaustiu i actualitzat del patrimoni històric i artístic que custodia l’Arquebisbat.

En el marc d’aquest contracte es revisarà el catàleg actual per tal de detectar possibles errors i mancances; s’identificarà cada peça amb fotografies d’alta resolució i es documentarà amb més detall cada objecte, incloent-hi dades sobre materials, tècniques de realització, estat de conservació, context històric, artístic i religiós, bibliografia recent i la seva localització i custòdia actual. El contracte també contempla la creació d’una base de dades més eficient i accessible per a professionals de la recerca i gestió de patrimoni.

Entre els béns mobles que es revisaran es troben obres pictòriques, escultures, peces d’orfebreria i tèxtils de gran valor històric i artístic, així com altres peces d’aixovar litúrgic com llibres i mobiliari. El procés que ara s’obre, que inclou la previsible digitalització, permetrà actualitzar el coneixement del patrimoni i detectar i conservar peces que fins ara no estaven catalogades o que es troben en risc de deteriorament. «Aquesta tasca d’avaluació, actualització i sistematització del catàleg farà que aquesta informació sigui més accessible als estudiosos i, per tant, pugui avançar-se en l’estat del seu coneixement», afirma la Dra. Marta Serrano.

Durant tot aquest procés es col·laborarà amb professionals de la restauració, de la història de l’art i d’altres àmbits per tal de garantir que la documentació sigui exhaustiva i útil tant per a la gestió del patrimoni com per a la seva difusió científica i pública. El projecte també vol esdevenir una oportunitat de formació per a estudiants i joves investigadors, que podran participar en les tasques de catalogació i documentació de les peces.

El projecte es desenvoluparà majoritàriament a la seu de l’Arquebisbat de Tarragona, que es combinarà amb estades de treball de camp, i té un pressupost anual de 24.500 euros. Està previst que els resultats finals es recullin en un informe que servirà de base per a futures iniciatives de conservació, estudi i difusió del patrimoni eclesiàstic.