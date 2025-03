Trencar el silenci de les víctimes amb discapacitat

Publicat per Marta Omella Redactora Tarragona Creat: Actualitzat:

Una de cada tres dones al món pateix violència de gènere, segons l’OMS. En el cas de les dones amb discapacitat, el risc és quatre vegades més elevat, amb una major exposició a violència sexual i abusos per part de parelles, cuidadors o professionals de la salut. «Es tracta d’un col·lectiu doblement vulnerable, però alhora molt invisibilitzat», explica Alèxia Amat, presidenta de TERMA, l’associació de dones divorciades i separades de Tarragona.

Per aquest motiu, l’entitat ha organitzat un acte de sensibilització i reflexió sobre aquesta problemàtica, que tindrà lloc aquesta tarda a les 19 h a la sala d’actes de l’Antiga Audiència. «Gràcies a Déu, cada vegada es parla més de la violència de gènere, però sembla que aquest col·lectiu de dones amb discapacitats diverses queda fora del diàleg», lamenta Amat. «Vam pensar que ja era hora de donar-los veu a aquelles dones que no en tenen, posar-les al centre de la conversació i fer-les partícips».

L’acte arrencarà amb la projecció del curtmetratge Apagada, dirigit i escrit per Guillermo Rojo i interpretat per Sonia Cuesta. Posteriorment, es durà a terme una taula de diàleg amb la participació de Victòria López, psicòloga experta en dones víctimes de violència de gènere i directora d’En Plural Psicologia, i d’un testimoni membre de l’Associació La Muralla, que representa persones amb trastorns mentals i discapacitats diverses. «Era molt important per a nosaltres comptar amb aquestes dues perspectives, tant la professional com la personal. D’aquesta manera oferim recursos, però també una xarxa de suport. Si alguna assistent s’identifica, veurà que no està sola», assegura Amat.

La projecció d’Apagada, destaca, també serà una part essencial de l’esdeveniment. De fet, va ser a partir del curt que va néixer l’acte. «Va ser el director, el Guillermo Rojo, qui em va contactar per Instagram perquè es va interessar per l’associació. Em va passar el curt i em va dir ‘fes amb ell el que vulguis’. Quan el vaig veure vaig ‘flipar’, vaig pensar ‘això mereix alguna cosa gran’», relata la presidenta. L’audiovisual aborda la violència de gènere en el context de la discapacitat i la salut mental, a través d’una protagonista que imagina una millor realitat. «És una peça de ficció, però no dista gaire de la realitat», afirma Amat.

L’estigma afegit

Aquesta problemàtica, adverteix la presidenta, s’agreuja amb l’estigma social que pateix el col·lectiu. «Les xifres ja són prou alarmants, i caldria veure la quantitat de casos sense denunciar que no es comptabilitzen», assenyala. «Encara que alguns testimonis surtin a la llum, moltes vegades tampoc se’ls dona credibilitat», afegeix. A més, apunta, el vincle entre la violència de gènere i els trastorns mentals crea un cercle viciós. «La majoria de les dones que han patit trastorns mentals han estat víctimes de violència, o bé les dones que pateixen violència acaben desenvolupant un trastorn mental? És un peix que es mossega la cua», lamenta.

La visibilització és l’eix central d’aquesta jornada, però la lluita de TERMA no acaba aquí. L’associació també reivindica un millor acompanyament per a aquestes víctimes, amb professionals amb formacions específiques. També reclamen posar fi a la violència institucional i incorporar la perspectiva de gènere des de l’educació. «Cal començar des de les escoles i fomentar una inclusió real. La inclusivitat és una paraula preciosa, però ha de ser molt més que un concepte, ha de ser una realitat», conclou.

L’activitat és lliure i gratuïta, però l’entitat recomana confirmar l’assistència a terma.tgn@gmail.com o al telèfon 635 36 33 05.