Tarragona presenta la 6a edició del Circuit de Carreres de les Ciutats Patrimoni de la Humanitat

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Tarragona ha estat enguany la ciutat encarregada de presentar el VI Circuit de Carreres de les Ciutats Patrimoni de la Humanitat d'Espanya, el circuit que organitza el Grup Ciutats Patrimoni de la Humanitat d'Espanya (GCPHE) i que consta de 15 proves, una en cadascuna de les ciutats que pertanyen al grup.

Aquesta sisena edició va arrencar el passat 16 de març amb la Mitja Marató de Alcalá de Henares, la pròxima carrera serà aquest dissabte 29 de març amb la Cursa Patrimoni Eivissa i el circuit s’allargarà fins al 31 de desembre amb una carrera popular nocturna a Toledo.

L'alcalde de Tarragona i president de la Comissió de Cultura, Educació i Esports del GCPHE, Rubén Viñuales, ha estat qui ha presentat, aquest dimecres a la sala del sarcòfag d'Hipòlit del Pretori, aquest important esdeveniment anual. «La Mitja Marató + 10k Ciutat de Tarragona va tancar, l’any passat, aquest circuit de carreres i aquest any tenim l'honor de presentar-lo, coincidint amb el 25è aniversari de la declaració de Tarragona com a ciutat Patrimoni de la Humanitat», ha manifestat Viñuales, qui ha destacat que «parlem del circuit de carreres més popular de l’Estat espanyol, amb milers de participants cada any i que enguany arriba carregat de novetats».

«El principal objectiu d’aquest circuit és donar a conèixer les 15 ciutats del Grup Ciutats Patrimoni de la Humanitat, promovent el turisme, la cultura i l’activitat física», ha expressat l'alcalde de Tarragona.

El Circuit d'enguany arriba amb novetats, potenciant els premis i incentius; i amb dues ciutats com Segòvia i Toledo, declarades Ciutats Europees de l’Esport. Una de les novetats és que serà necessari finalitzar un mínim de 3 carreres per obtenir la classificació final i les carreres de mitjana distància, és a dir, les de 21 quilòmetres, ponderen per dues. També compten com a dues carreres les que es duran a terme a les dues Ciutats Europees de l'Esport 2025, Segòvia i Toledo. I també com a novetat, s’incrementa el nombre de premis: Obtindran premis totes aquelles persones que, tot i no ser les primeres a arribar a meta, sumin prous punts per a la classificació final. La finalitat és premiar a totes les persones que participin en carreres de tres o més ciutats.

Les distàncies de les proves que formen el Circuit oscil·len entre els 10 quilòmetres i la mitjana marató, transcorrent totalment o parcialment per les zones patrimonials de cada ciutat i les inscripcions, obertes a tota la ciutadania major de 18 anys, s'han de dur a terme a través del web del Grup Ciutats Patrimoni de la Humanitat.

Reglament

La classificació general es calcularà sumant els punts obtinguts per cada corredor en totes les proves en les quals participi. La classificació final es determinarà al final de l'última carrera del Circuit. En cas d'empat, s'utilitzaran els següents criteris de desempat: millor posició en l'última carrera; millor temps en l'última carrera; i millor posició en la penúltima carrera, i així successivament.

Per tal que també puguin aconseguir premis les persones que no arribin primeres a la línia de meta, el reglament del Circuit contempla un sistema de classificació per als 50 primers de cada carrera, tant en la categoria masculina com femenina, de manera que obtindran 100 punts els qui arriben en primer lloc a la meta i el nombre de punts decreix fins a arribar als 5 punts, per als qui es trobin entre els llocs 46 i 50 de la classificació. Addicionalment, els atletes rebran una prima de punts que sumarà el nombre de carreres del Circuit en les quals han participat: 30 punts extra (3 seus); 50 punts extra (4 seus); i 100 punts extra (5 seus o més).

Cada participant ha de competir almenys en tres seus del Circuit per a tots els premis i per a la classificació final.

Els premis i la gala final



El premi especial per a categoria femenina i masculina Viajes El Corte Inglés és un viatge a Roma, Ciutat Patrimoni de la Humanitat. El viatge inclou bitllets d'avió, habitació doble i trasllats.

Els premis Paradores de Turisme per a les tres primeres persones classificades, en categories masculina i femenina són: 1r classificat dues nits d'allotjament en mitja pensió en un Parador; 2n classificat dues nits d'estada en allotjament i desdejuni en un Parador; i 3r classificat una nit d'estada en allotjament i desdejuni en un Parador.

Finalment, cada persona que figuri entre els 10 primers llocs de la classificació final del Circuit, tant en categoria masculina com femenina, rebrà un diploma del Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat en reconeixement al seu acompliment en el Circuit.

Com a novetat, aquesta edició del Circuit també inclou una Gala final, en la qual es lliuraran els tres primers premis de la classificació final, tant en la categoria masculina com femenina. Aquesta gala comptarà amb la presència de guanyadors del Circuit, que podran convidar a una persona com a acompanyant.