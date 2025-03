El Port de Tarragona treu a subhasta totes les seves accions del Nàutic SA

Publicat per John Bugarin Creat: Actualitzat:

L’Autoritat Portuària de Tarragona (APT) ha tret a subhasta les 7.000 accions que ostenta a Nàutic Tarragona SA, l’empresa concessionària del Port Esportiu i que gestiona aquest espai des del 1994. El valor nominal de cadascuna de les participacions que té en propietat l’APT —que representen el 35% del capital social de la societat— és de 59,92 euros. El preu base de la licitació pel total de les accions s’ha fixat en 419.457 euros.

«Puertos del Estado ha recomanat a totes les Autoritats Portuàries el sistema estatal limitar la seva participació en empreses», expliquen fonts de l’APT, les quals assenyalen que s’ha pres la decisió de subhastar aquestes accions «tenint en compte no es tracta d’una participació estratègica des del punt de vista de l’activitat comercial del Port de Tarragona».

El termini per a la presentació de proposicions finalitza el pròxim 7 d’abril, a les 14 hores. Les persones físiques i jurídiques interessades hauran de presentar dos sobres, un amb la informació relativa la capacitat i solvència de l’empresa licitadora, i un altre amb la proposta econòmica.

Aquests s’obriran en un acte públic que se celebrarà el 14 d’abril, a les 12 del migdia, a la sala de conferències de la seu de l’Autoritat Portuària de Tarragona. Un cop realitzada la subhasta, l’adjudicació quedarà ajornada i condicionada 30 dies al dret d’adquisició preferent per a la resta d’accionistes de la societat.

Fa un any, l’APT va demanar una valoració de les seves accions de cara a una futura venda. Ho feia després que els cessionaris de diversos locals del Port Esportiu alcessin la veu per exigir la continuïtat del contracte de lloguer que van signar fa trenta anys i que expirava el 24 de març del 2024.

Els empresaris al·legaven, aferrant-se a una clàusula del conveni que van firmar, que la seva vigència s’havia d’allargar durant els pròxims 12 anys, que són els mateixos que va atorgar l’APT de pròrroga a Nàutic Tarragona SA per continuar explotant aquestes instal·lacions.

A més, reclamaven poder negociar les noves tarifes «imposades» per la concessionària, perquè consideraven que eren massa elevades. En alguns casos, com el de Carlos Arriola, titular del restaurant Brisa, la discussió ha arribat als jutjats: «Vam presentar una demanda contra el Nàutic fa un any i estem pendents d’anar a judici». El propietari del bar Coco també hauria interposat una denúncia.

La remodelació, en dubte

Entre els pocs arrendataris que mantenen el seu negoci al Port Esportiu, existeix una gran preocupació perquè «no s’estan complint els terminis previstos» per a la remodelació aquest espai. A més, posen en dubte que la tercera fase s’acabi executant i temen que «tot acabi en un simple rentat de cara». Cal recordar que la pròrroga que va atorgar l’APT al Nàutic depèn del compliment d’unes obres valorades en 4,7 milions d’euros.

Aquest projecte ha estat envoltat de polèmica. L’any 2022, l’Associació d’Amarristes del Port Esportiu de Tarragona —que representen el 5,57% de l’accionarat de Nàutic Tarragona SA— va interposar una demanda contra el Reial Club Nàutic —soci majoritari amb el 55,6% de la participació total— per insolvència punible, administració deslleial i delicte societari.

El 2016, la junta directiva d’aleshores va presentar un projecte que ascendia fins als 3,5 MEUR. Tres anys després, va entrar una nova junta va gastar-se 40.000 euros per encarregar-ne un de nou, que preveia un augment del 34% en el cost de les obres.

Els amarristes denunciaven que aquestes decisions es van prendre sense informar la resta d’accionistes, que el club deu 120.000 euros a Nàutic Tarragona SA i que l’estat dels comptes és tan precari que, segons la Llei de Societats, hauria de dissoldre’s. La demanda va ser rebutjada, però l’associació va presentar un recurs d’apel·lació que està pendent de resolució.