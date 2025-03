Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Tarragona serà una de les seus dels V Premis Gastronòmics Josep Lladonosa. Els propers 5 i 6 d’abril, la plaça Corsini acollirà la final social i la semifinal d’aquest prestigiós certamen. Els Premis Lladonosa, també coneguts com el masterchef dels alumnes catalans de cuina i sala, trien des de 2021 els millors estudiants de tot Catalunya (i des d’aquest any també d’Andorra) en un format de concurs presencial en directe, amb una selecció prèvia online de candidats per a donar pas a dues semifinals, una jornada de formació, un Premi Social i la gran final que se celebra al mes de maig.

La presentació dels guardons s’ha celebrat avui al Mercat Central de Tarragona i ha comptat amb la presència de la presidenta de Mercats de Tarragona i consellera de Comerç de l’Ajuntament de Tarragona, Montse Adan; el director general dels Premis Lladonosa, Juan S. Rodriguez Moranta; i dels xefs Pep Moreno i Jordi Parés.

El xef Pep Moreno, estrella Michelin del restaurant Deliranto de Salou, i el xef Jordi Parés, professor i director de l’aula de cuina Takkokken, han ofert una degustació durant l’acte, cuinant dues receptes de gamba i peix de Tarragona, adquirits a les parades del propi Mercat Central.

Els xefs Jordi Parés i Pep Moreno han ofert una degustació durant l’acte.David Oliete

La presidenta de Mercats de Tarragona i consellera de Comerç de l’Ajuntament de Tarragona, Montse Adan, ha destacat la rellevància dels guardons i ha subratllat que «la celebració dels prestigiosos Premis Lladonosa a Tarragona, no és una casualitat, sinó una conseqüència de la importància del nostre territori en matèria gastronòmica i de productes frescos i de proximitat. I és que Tarragona, el seu territori, i també el seu Mercat, son un referent gastronòmic, un veritable tresor culinari que també reflecteix la riquesa històrica i cultural de casa nostra».

Programa d’activitats

La programació del cap de setmana a plaça Corsini s’iniciarà el dissabte 5 d’abril a partir de les 9.00h del matí, quan donarà el tret de sortida la semifinal de cuina i sala dels millors alumnes de les escoles d’Hostaleria i Turisme de Tarragona, Lleida i Andorra, amb la participació de 14 alumnes, set de cuina (dos de Tarragona, dos de Lleida i tres d'Andorra) i set de sala (quatre de Tarragona, concretament de Tortosa, y tres d'Andorra). A la tarda serà el torn de dues exhibicions gastronòmiques a càrrec dels xefs Pep Moreno i Jordi Parés i d’una exhibició de cocteleria de la mà d’Adrià de la Rosa.

El diumenge 6 d’abril al matí serà el torn de la final, quan un total de 20 alumnes competiran en el Premi Social Josep Lluís Rull de cuina i sala dels millors alumnes de Catalunya.

Per últim, cal destacar el caire solidari de l’acte, ja que la recaptació per a venda de tiquets per beguda i degustacions gastronòmiques anirà destinada íntegrament al Banc d’Aliments de les comarques de Tarragona.

Premis Lladonosa

Els Premis Lladonosa han estat distingits aquest 2025 com esdeveniment oficial dins del programa de Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia 2025, títol atorgat a Catalunya per l’Institut Internacional de Gastronomia, Cultura, Arts i Turisme (IGCAT) com a destinació amb un llegat i potencial gastronòmic de primer nivell. Els Premis gaudeixen del suport de xefs i professionals de sala de renom, escoles, administracions i empreses del sector agroalimentari. Tenen com a missió potenciar la formació gastronòmica, l’alimentació saludable i la cultura del reaprofitament.

Els Premis van néixer amb l’impuls dels germans Torres (Cocina Hermanos Torres Barcelona, tres estrelles Michelín) com a homenatge al seu mestre Josep Lladonosa i Giró (Alguaire,1938), xef, formador i historiador català, figura cabdal de la cultura gastronòmica mediterrània, Creu de Sant Jordi i Premi Nacional de Gastronomia per la seva ingent tasca de recerca i documentació històrica de la cuina catalana des de l'edat mitjana. Autor de La Cuina que Torna (1982), La Cuina Medieval (1984), el Gran Llibre de la Cuina Catalana (1991), entre més de trenta títols publicats.