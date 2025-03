Després d'un debut espectacular a Alacant, el festival de Pizzes més esperat arriba a Tarragona. Del 4 al 14 d'abril, la Tàrraco Arena es transformarà en un veritable coliseu de sabor amb Pizza Combat, un esdeveniment que promet emocions fortes, humor, espectacle i, sobretot, les millors pizzes del país.

Aquest innovador format converteix la competició culinària en un autèntic combat, on 18 de les pizzeries més prestigioses d'Espanya lluitaran pel cinturó que les acrediti com la millor pizza del territori. Els assistents tindran l'oportunitat de degustar les seves creacions per un preu unitari de 3,75 € i, a través d'un codi QR inclòs en el tiquet, podran votar en temps real per la seva favorita.

Horaris i accés

Del 4 al 14 d'abril a la Tarraco Arena.

Dilluns a divendres: 18:30 - 23:30.

Dissabtes i diumenges: 12:30 - 23:30.

L'entrada al recinte serà gratuïta fins a completar aforament. L'esdeveniment també ofereix opcions sense gluten disponibles.

Pizza Combat no és només una competició, és un espectacle en tots els sentits. A banda de la degustació de pizzes, els organitzadors diuen que els assistents podran gaudir d'un ambient festiu ple de sorpreses, show i humor.

Aquesta cita forma part d'un tour nacional que recorrerà 15 ciutats, amb Tarragona com a segona parada després d'Alacant. La pizzeria guanyadora a cada ciutat haurà de defensar el seu títol en la propera parada, fins a trobar la millor pizza d'Espanya.

Aquestes són els establiments participants i les pizzes que presenten al concurs. Per informació més detallada es pot consultar la web de Pizza Combat.